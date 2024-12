Apple in testa nella Wall Street Journal Management Top 250, le motivazioni

Pubblicità

Apple è in testa nell’annuale Management Top 250 del Wall Street Journal, classifica compilata dal Drucker Institute che elenca le aziende americane che si sono distinte per tutta una serie di parametri.

Dopo Apple, nella top 10, abbiamo: Nvidia, Microsoft, Intel, Mastercard, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Alphabet, Adobe e Philip Morris.

Per la Casa di Cupertino il Wall Street Journal parla di “formula magica”, spiegando che: «Non solo ha raggiunto il primo posto nell’elenco, ma è riuscita anche ad emergere come stella solitaria nella classifica di quest’anno. È la prima volta che nell’elenco vi è una all-star; tipicamente sono elencate una mezza dozzina di nomi. Alcune altre aziende, incluse Nvidia e Microsoft, si sono avvicinate quest’anno, mancando la designazione per un capello».

E ancora, riferisce il WSJ, : «La solidità finanziaria di Apple è particolarmente degna di nota. Dopo avere iniziato l’anno con esitanti vendite di iPhone e nuova concorrenza da smartphone rivali in Cina, Apple ha rianimato e battuto le aspettative di Wall Street nel trimestre che si è concluso a giugno.

L’unità servizi dell’azienda, che include le entrate dell’App Store e i servizi di streaming, ha fatto da cuscinetto per il calo delle vendite di iPhone, con le vendite dell’unità servizi cresciute di oltre il 14% nel trimestre con 24,2 miliardi di dollari. Apple ha registrato anche un incremento delle vendite nel periodo in questione con iPad e Mac. L’azienda ha continuato presentando un fatturato record per il trimestre di settembre, spinto da un modesto rimbalzo nelle vendite di iPhone».

La classifica Management Top 250 elenca aziende tenendo conto di punteggi in diverse categorie, quelle che hanno ottenuto una o più deviazioni standard al di sopra della media nelle categorie: soddisfazione dei clienti, coinvolgimento e sviluppo dei dipendenti, innovazione, responsabilità sociale e solidità finanziaria, tenendo conto di parametri (35 indicatori forniti da fornitori di dati di terze parti) esaminati dal Drucker Institute.

Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutte le notizie di macitynet che parlano di Apple sono disponibili da questa pagina.