Asustor Flashstor Gen2, i NAS con SSD NVMe per content creator e power user

La taiwanese ASUSTOR ha appena lanciato la nuova serie Flashstor Gen2, una linea di dispositivi NAS (Network Attached Storage) che promette di combinare prestazioni elevate con un design compatto ed elegante.

I nuovi modelli si chiamano Flashstor 6 Gen2 e Flashstor 12 Pro Gen2 e – confrontati con la generazione precedente – portano con sé importanti miglioramenti hardware pensati per soddisfare le esigenze di utenti avanzati e professionisti.

Sono anzitutto equipaggiati con processori AMD Ryzen Embedded V3C14 di tipo quad-core con frequenza fino a 3,8 GHz che, insieme alla memoria DDR5 ECC, offrono un significativo aumento delle prestazioni promettendo maggiore stabilità e riducendo i rischi di corruzione dei dati.

Il Flashstor 6 Gen2 è dotato di 6 slot M.2 per SSD NVMe, supporta una velocità di rete fino a 10 Gbps tramite una porta Ethernet e include 8 GB di memoria DDR5-4800. Il modello Flashstor 12 Pro Gen2 invece è pensato per chi ha bisogno di maggiore capacità e prestazioni, sicché offre ben 12 slot M.2 e 16 GB di memoria DDR5 ECC espandibile fino a 64 GB.

Montano inoltre porte Ethernet 10 Gigabit e prese USB 4 compatibili anche con dispositivi Thunderbolt, e soprattutto raggiungono velocità elevatissime: per dire, il 12 Pro Gen2 raggiunge velocità di lettura fino a 2.331 MB/s e di scrittura fino a 2.358 MB/s grazie alla funzionalità SMB multicanale che sfrutta entrambe le porte Ethernet.

Entrambi i modelli sono inoltre compatibili con l’unità di espansione Xpanstor 4 tramite cui aumentare la capacità di archiviazione con hard disk tradizionali.

Utilizzano un sistema di raffreddamento potenziato composto da ventole ultra-silenziose e heat pipe ad alta efficienza in modo da promettere un funzionamento stabile anche sotto carichi elevati dissipando il calore generato sia dal processore che dagli SSD.

Per finire, sono già compatibili con il nuovo sistema operativo ADM 5.0 che sfrutta il kernel Linux aggiornato alla versione 6.6 (sostanzialmente questo aggiornamento offre un’esperienza utente migliorata con funzionalità avanzate per la gestione dei dati, la sicurezza e l’affidabilità del sistema).

Disponibilità e prezzi

Come dicevamo questi dispositivi sono particolarmente indicati per utenti professionisti, content creator e aziende che necessitano di prestazioni elevate in uno spazio ridotto. Sono già in vendita anche su Amazon: Flashstor 6 Gen2 costa 1.149 € mentre il Flashstor 12 Pro Gen2 viene venduto a 1.579 €.

