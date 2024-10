Apple lancia iPad mini con A17 Pro, i preordini sono già iniziati

Pubblicità

Apple annuncia il nuovo iPad mini con chip A17 Pro e prestazioni migliorate, versione 2024 anticipata da mesi, che arriva tramite comunicato stampa.

Grazie al chip Apple A17 Pro dotato di 16 core Neural Engine, le prestazioni risultano accelerate fino a due volte per le funzioni Apple Intelligence. Ora iPad mini dispone di una GPU a cinque core per gestione e accelerazione grafica e, come già avvenuto nei modelli superiori, anche qui arriva la gestione della grafica ray tracing per la visualizzazione realistica in tempo reale di luci e materiali.

Sia la fotocamera posteriore che quella frontale sono da 12 MP. Quella principale posteriore è con obiettivo grandangolare e registra video 4K. Grazie al chip A17 Pro le immagini risultano migliorate grazie alla tecnologia Smart HDR 4. Invece la fotocamera frontale offre obiettivo ultra-grandangolare e tecnologia di inquadratura automatica per videochiamate e videoconferenze più naturali.

iPad mini 2024 è compatibile con Apple Pencil Pro con precisione al pixel e rilevamento dell’inclinazione. Come per i modelli precedenti è proposto sia in versione solo Wi-Fi che con connettività cellulare 5G in cinque colorazioni: grigio siderale, blu, viola e galassia.

Si parte da 609 euro per il modello da 128 GB solo Wi-Fi per arrivare fino a 1.159 euro per il modello top da 512 GB con connettività Wi-Fi più Cellular. Tutte le immagini di questo articolo sono di Apple.