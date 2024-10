Harry Potter, addio a due app per iPhone e Android

Pubblicità

Brutta notizia per i fan di Harry Potter che dovranno fare a meno di due app per smartphone: l’addio verrà dato ufficialmente martedì 29 ottobre, quando saranno definitivamente spenti i server del videogioco Scopri La Magia.

Harry Potter Fan Club

L’app dedicata al Fan Club, lanciata a settembre 2019 e disponibile in Italia dal 14 maggio 2021, invece è già sparita dagli app store. Qualche settimana fa infatti al suo interno è stato mostrato un avviso in cui si notificava che la sua cancellazione era stata fissata per il primo ottobre; senza particolari motivazioni, se non che «tutte le cose belle devono finire».

C’è da dire che tutti i suoi contenuti restano comunque accessibili attraverso il sito del Wizarding World, quindi non va perso niente se non un più agevole e veloce accesso alla piattaforma.

Probabilmente si è deciso di risparmiare sul suo sviluppo (in effetti non veniva aggiornata da lungo tempo) in quanto erano sempre meno le persone che la utilizzavano; ma va anche detto che una buona parte di questo insuccesso va ricondotto alla mancanza di una traduzione dei contenuti nelle altre lingue in cui l’app era disponibile.

Tutti gli approfondimenti, le storie inedite e i racconti collaterali sono infatti tutt’ora pubblicati nella sola lingua inglese, rappresentando una barriera per una larga fetta di persone.

Harry Potter Scopri La Magia

Più doloroso invece è l’imminente addio che devono dare i giocatori di Scopri La Magia (anche noto come Magic Awakened), il gioco di ruolo multiplayer con carte collezionabili ambientato nell’universo di Harry Potter.

Lanciato in Asia nel 2021 e disponibile in tutto il mondo – Italia inclusa – a partire da giugno dello scorso anno, pare infatti non abbia riscosso il successo sperato. È durato appena un anno, pressapoco la metà rispetto a Wizards Unite, altro gioco a tema Harry Potter che pure ha chiuso il 31 gennaio 2022 a causa della scarsa popolarità raggiunta nel suo biennio di vita.

Come per l’app del Fan Club, anche in questo caso non sono state pubblicate motivazioni ufficiali; Warner Bros si è limitata semplicemente a ringraziare chi ha apprezzato il gioco «con tanto entusiasmo e passione».

Queste persone invece sono molto arrabbiate: dal 26 agosto l’applicazione è sparita dagli app store e da allora non è più possibile effettuare acquisti in-app; il 17 settembre inoltre si è conclusa l’ultima stagione, la Intercontinental Wizard Cup, senza che altre prendessero il suo posto.

Il prossimo 29 ottobre, come dicevamo, chiuderanno i server in America, Europa e Oceania, e insieme ad essi verranno chiusi anche la community ufficiale su Discord e i vari canali social.

Ciò che però crea rancore è il fatto che i server in Cina, Hong Kong, Macao, Taiwan e in altre regioni dell’Asia, del Medio Oriente e del Nordafrica continueranno a funzionare.

Accade perché quei server appartengono ad un’altra società, la NetEase, che per il momento non sembra essere intenzionata a chiuderli. Era stata prontamente avviata una petizione online chiedendo di poter trasferire i server di Warner Bros per non perdere tutti i progressi fatti fino a quel momento, ma non sembra abbia portato i frutti sperati.

E così mentre alcuni potranno continuare a giocarci, molti altri utenti vedranno andare in fumo tutte le ore e i giorni dedicati a un videogioco per il quale Warner Bros non rimborserà neppure i soldi spesi negli acquisti in-app (come d’altronde è normale che sia).

A proposito di Harry Potter, app e altro

Nonostante tutto, l’ultimo anno è stato particolarmente carico di novità: oltre all’Almanacco Magico è stato pubblicato il Wizarding Archive, una ricca raccolta di scritti e storie inedite dalla penna di J.K. Rowling. È stato recentemente pubblicato anche il nuovo videogioco Harry Potter Campioni di Quidditch. Vi ricordiamo infine che il 22 ottobre, esce in Italia il libro illustrato Natale a Hogwarts.

Tutte le notizie e le novità dall’universo magico di Harry Potter sono raccolte in questa sezione del nostro sito.