Bungie prepara Destiny Rising per iPhone e Android

Bungie, di proprietà Sony, punta al mercato dei giochi mobile con l’arrivo di Destiny: Rising, un nuovo sparatutto fantascientifico con elementi di gioco di ruolo per iPhone e Android. Il titolo sarà uno spin-off della serie principale e sarà sviluppato da NetEase Games, lo stesso sviluppatore che ha creato il free-to-play Diablo: Immortal.

Sì, anche il nuovo Destiny per dispositivi mobile sarà freemium sin dal lancio. Ambientato in una linea temporale diversa rispetto a Destiny e Destiny 2, NetEase assicura che in Destiny Rising i giocatori incontreranno sia volti familiari che nuovi. La trama prende le mosse in un periodo successivo all’Era Oscura, con i giocatori che esploreranno la Terra dopo Il Crollo, osservando i tentativi dell’umanità di riprendersi dalla scomparsa della civiltà.

Il titolo potrebbe accontentare diversi palati, considerando che avrà una doppia anima: non solo proporrà una modalità in prima persona, ma introdurrà anche una nuova visuale in terza persona, precedentemente disponibile solo per alcune armi ed equipaggiamenti. In questo modo i giocatori potranno cambiare esperienza di gioco a seconda dei propri gusti personali e naturalmente avranno a disposizione il supporto ai controller fisici compatibili.

Ovviamente, proprio come accaduto con Diablo: Immortal, è probabile che Destiny: Rising offrirà microtransazioni al proprio interno, anche se ancora non ci sono informazioni ufficiali in merito.

Ancora, va inoltre ricordato che lo scorso agosto Bungie ha licenziato 220 dipendenti nonostante il successo dell’ultima espansione The Final Shape. Molti giocatori di Destiny 2 ricorderanno anche che l’azienda ha recentemente pubblicato una tabella di marcia con i piani futuri dopo i licenziamenti.

Al momento, NetEase ha aperto le iscrizioni per una fase di test alpha chiusa, che si terrà il mese prossimo. Chi è interessato può visitare il sito ufficiale per maggiori dettagli, così da tentare di mettere le mani sul titolo già il mese prossimo, mentre non è ancora stata comunicata una data di uscita ufficiale.

