iPhone 13 Pro attesi con schermi a 120Hz e consumi inferiori

Da anni sentiamo parlare degli schermi ProMotion su iPhone, ma solo ora tutti i tasselli combaciano (incluso un brevetto Apple ad hoc) e molto probabilmente questa tecnologia debutterà negli iPhone 13 Pro che disporranno così non solo di schermi OLED LTPO in grado di variare la frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, ma anche di ridurre in modo significativo i consumi di energia, secondo le stime con una percentuale compresa tra il 15-20%. Ulteriore risparmio energetico è atteso dal processore Apple A15.

Samsung e LG si stanno già attrezzando per produrre e fornire questo tipo di display ad Apple, convertendo i loro impianti che attualmente producono schermi OLED LTPS impiegati negli iPhone 12. Grazie alla conversione delle linee di produzione dedicate esclusivamente agli schermi per iPhone, gli stabilimenti produrranno i nuovi schermi OLED LTPO a basso consumo e refresh variabile, conversione che si prevede sarà completata entro la prima metà di quest’anno.

La procedura più lunga e complessa per creare questi display comporterà una riduzione della capacità produttiva degli stabilimenti, come riporta DigiTimes. Il report non lo precisa ma Apple potrebbe far fronte incrementando gli ordinativi non solo presso Samsung e LG, ma anche ricorrendo al nuovo fornitore BOE. Lo scorso anno il colosso cinse dei display non è riuscito a superare per almeno due volte gli elevati standard qualitativi richiesti da Cupertino, un risultato raggiunto solo alla fine del 2020 quando Apple ha autorizzato BOE ammettendolo tra i fornitori di display per iPhone.

Ricordiamo che sempre nel 2020 numerose anticipazioni indicavano l’arrivo di schermi ProMotion fino a 120Hz negli iPhone 12, cosa che non è avvenuta. Viceversa fin da maggio 2020 l’esperto di schermi Ross Young aveva previsto che ciò non sarebbe successo con la gamma iPhone 12, bensì con quella iPhone 13, proprio per la necessità di impiegare schermi OLED LTPO a basso consumo. Apple ha implementato per la prima volta uno schermo ProMotion con refresh fino a 120Hz in iPad Pro 2018, tecnologia poi estesa ad Apple Watch 5 con schermo sempre acceso e attivo.

Con l’arrivo degli schermi OLED LTPO negli iPhone 13 la frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz permetterà di portare ProMotion e, secondo almeno un leaker, forse anche lo schermo sempre acceso per la prima volta sui terminali di Cupertino. Nel momento in cui scriviamo non è precisato però se ProMotion e gli schermi OLED LTPO saranno impiegati solo negli iPhone 13 Pro oppure in tutti i modelli della nuova gamma in arrivo questo autunno.

