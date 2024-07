L’Intelligenza Artificiale farà più bella Apple Music

Pubblicità

Con l’update a iOS 17.1, Apple ha integrato nell’app Musica una nuova raccolta di illustrazioni con immagini che cambiano colore in base ai brani nella playlist; con iOS 18 la funzione in questione sarà migliorata ulteriormente, sfruttando Apple Intelligence.

Lo riferisce il sito statunitense 9to5Mac spiegando che nella beta 4 di iOS 18 è stato individuato codice dal quale si evince che Apple lavora su una funzione per creare copertine per le playlist di Apple Music sfruttando Apple Intelligence.

Le stringhe individuate nel codice fanno riferimento a funzioni quali “Crea immagini” con un pulsante dedicato per la creazione di copertine per le playlist. Il pulsante in questione dovrebbe richiamare Image Playground, funzione di sistema dedicata alla creazione di immagini con vari stili.

Apple ha presentato Image Playground nell’ambito della WWDC24 (conferenza sviluppatori) di giugno, spiegando che sarà integrata in app quali Messaggi, ma che sarà disponibile anche come app a sé stante, perfetta per sperimentare nuovi concept e stili. Tutte le immagini possono essere create on-device (direttamente sul dispositivo) scegliendo diverse tipologie di concept per categorie, come temi, costumi, accessori e luoghi; è possibile inserire una didascalia per le immagini, selezionare una persona dalle foto nella libreria personale e aggiungerla a un’immagine, e scegliere lo stile che preferisce, permettendo di creare al volo immagini di vario tipo.

Con ogni probabilità, Apple Music chiederà all’utente lo stile da usare per creare le copertine delle playlist, creando al volo più opzioni dalle quali scegliere.

La funzione per la creazione delle copertine per le playlist è in fase di sviluppo e, al pari di altre funzionalità che sfruttano Apple Intelligence, non è ancora disponibile per gli utenti delle versioni beta. Le prime funzioni che sfruttano l’IA di Apple Intelligence dovrebbero essere disponibili con le prossime beta, nei paesi dove l’IA di Apple sarà disponibile (nell’UE bisognerà attendere). Non è da escludere che per alcune funzioni IA sia necessario attendere l’inizio del prossimo anno, con l’aggiornamento a iOS 18.1.

