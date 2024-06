Seconda beta di iOS 18 e iPadOS 18 agli sviluppatori

Pubblicità

Apple ha rilasciato agli sviluppatori la seconda versione beta dei futuri iOS 18 e iPadOS 18, release che arriva a 14 giorni dalla prima beta presentata il 10 giugno 2024 nell’ambito della WWDC24 (conferenza sviluppatori), insieme alla beta 1 di tutte gli altri futuri sistemi operativi (macOS Sequoia, tvOS 18, watchOS 11 e visionOS 2).

Non è chiaro quali sono le novità della beta 2 di iOS 18 e iPadOS 18 ma essendo le prime versioni, vedremo man mano risolti bug e aggiunti funzionalità annunciate ma non implementate nelle precedenti beta.

Come aggiornare la beta di iOS 18

Gli sviluppatori che hanno già installato la beta 1, come sempre possono installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente. L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e anche watchOS 11 sono al momento disponibili per i soli sviluppatori. A luglio arriveranno le versioni per beta tester. Le versioni definitive dei vari sistemi arriveranno in autunno (probabilmente a fine settembre o inizio ottobre).

