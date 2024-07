Pixel 9 porterà una funzione di iPhone su Android

Pubblicità

Dopo due anni Android sarà come iPhone per quanto riguarda le emergenze satellitari. La funzione SOS che interviene quando non c’è connettività cellulare permettendo di mandare messaggi sbarcherà infatti su Android 15.

I primi telefoni Android con supporto alla funzione SOS Satellite dovrebbero essere i Google Pixel 9 e Pixel 9 Pro: il sito Android Authority ha individuato righe di codice nell’ultima beta del sistema operativo dalle quali si evince che Google sta preparando qualcosa di simile alla funzione SOS emergenze satellitare per i suoi prossimi telefoni.

L’indiscrezione non è nuova e già ad aprile erano circolate voci dell’integrazione nei pixel di un modem compatibile con le comunicazioni satellitari. In modo simile a quanto possibile su iPhone, dovrebbe essere possibile inviare SMS ma non telefonare, passando per una app dedicata denominata “Satellite Gateway” che guida l’utente consentendo di comunicare in caso di emergenze.

Dalla quarta beta del futuro sistema operativo si evince una funzione denominata “Pixel Satellite SOS”. La funzione dovrebbe essere gratuita per due anni, sulla falsariga di quanto fa Apple dall’attivazione di un iPhone 14/15.

Come accennato, anche futuri dispositivi di altri dispositivi dovrebbero supportare la funzione in questione, a patto di disporre dell’hardware necessario.

Per quanto riguarda i Pixel 9 in generale, le ultime indiscrezioni riferiscono di migliorie sul comparto fotografico, con un nuovo sensore grandangolare, un nuovo telephoto e nuova fotocamera frontale.

I Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold dovrebbero essere presentati ufficialmente il 13 agosto. Le voci riferiscono che Pixel 9 Pro non è il diretto successore di Pixel 8 Pro, ma manterrà le proporzioni di Pixel 8 e Pixel 9 con specifiche tecniche superiori. L’erede del Pixel 8 Pro dovrebbe essere Pixel 9 Pro XL, posizionato come modello di punta della gamma. Sono intanto trapelati dei rendering dai quali si evince l’elemento distintivo di configurazione dell’isola fotografica sul retro.

Sul versante prezzi, questi dovrebbero partire da 899€ per il modello base; si passa a 1099€ e 1199€ per Pro e Pro XL da 128GB. Il foldable dovrebbe partire da 1899€ per la variante da 256GB.

Ricordiamo che la funzionalità “SOS emergenze” tramite satellite aiuta a mettersi in contatto con i servizi di emergenza in circostanze eccezionali (quando non ci sono altri mezzi per contattarli). Per connettersi a un satellite, bisogna essere all’aria aperta con una visione chiara del cielo e dell’orizzonte. A questo indirizzo trovate un nostro articolo con le indicazioni di come funziona “SOS emergenze” su iPhone.