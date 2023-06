Apple non gradisce l’app Damus, social sostenuto dal fondatore di Twitter

Apple ha più volte fatto capire di non amare i trasferimenti di criptovalute in-app e ha avvisato il team che si occupa dello sviluppo di Damus – app social decentralizzata sostenuta dal co-fondatore di Twitter Jack Dorsey – che potrebbe procedere alla rimozione di questa app dall’App Store se gli sviluppatori non elimineranno la possibilità di inviare bitcoin dall’app.

Damus è un’app social decentralizzata, basata su Nostr, un protocollo aperto che dovrebbe risolvere il problema di rendere i social immuni alle censure; l’app consente – tra le altre cose – di inviare micro-donazioni in Bitcoin ad altri utenti.

L’invio di Bitcoin è gestito da Lightning Network, protocollo di pagamento che consente di scambiare criptovalute senza bisogno di app esterne, “quasi” gratuitamente; queste transazioni sono note sui social come “zap”, visti di buon occhio da Dorsey e soci che vedono un potenziale in tutto questo, con la possibilità di scambiare in modo più semplice e conveniente valuta digitale transnazionale.

Damus will be removed from the app store in 14 days, apple says zaps are not allowed on their platform because they *could* be used by content creators to sell digital content. This is right before we’re about to give our talk at the oslo freedom forum on how decentralized social… pic.twitter.com/uAK1U0UBet

— Damus⚡️ (@damusapp) June 13, 2023