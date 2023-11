Apple non ha ancora avviato la costruzione del campus in North Carolina

Apple non ha ancora avviato i lavori per la costruzione del campus da 1 miliardo di dollari previsto in Carolina del Nord.

Lo riferisce il sito The News & Observer ricordando che il campus è stato annunciato nel 2018 e da allora i progressi sono stati più lenti del previsto.

“La direzione da parte del soggetto richiedente è molto lenta”, ha dichiarato un funzionario della contea di Wake, ritenendo in precedenza che i lavori fossero in una fase molto più avanzata.

Il Research Triangle, definito semplicemente “The Triangle”, è un’area pedemontana della Carolina del Nord, vicina all’Università statale della Carolina del Nord, alla Duke University, all’Università della Carolina a Chapel Hill e alle città di Raleigh (capitale della Carolina), Durham e Chapel Hill (sede dell’Università omonima).

Il campus rientra in impegni di Apple che prevedono l’immissione di 350 miliardi di dollari nell’economia statunitense nei prossimi cinque anni. Da richieste è emersa l’idea costruire uffici da circa 30000 metri quadri, spazi destinati ad ambiti professionali, con edifici alti fino a 20 metri su più livelli.

Apple ha firmato il 30 maggio documenti per la rimozione dei detriti, e ha in precedente ottenuto dallo stato della Carolina un pacchetto di incentivi da 1,2 miliardi di dollari per aprire uffici in loco.

Ad aprile 2021 Apple si è impegnata a investire 430 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi anni, creando oltre 20.000 posti di lavoro. Nella sola Carolina del Nord è prevista la creazione di almeno 3000 posti di lavoro.