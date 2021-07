Apple affitta e compra nuove strutture in North Carolina

Ad aprile di quest’anno Apple si è impegnata a investire 430 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi cinque anni, creando oltre 20.000 posti di lavoro.

Parte dell’investimento è un centro di ingegneria e ricerca in North Carolina dove Apple investirà oltre 1 miliardo di dollari creando almeno 3.000 posti di lavoro.

Il sito Macrumors segnala che Apple a fine 2018 ha effettivamente acquisito il terreno per il nuovo campus nel North Carolina, acquistando circa 280 acri nel Research Triangle Park (RTP) nei pressi di Raleigh (la capitale dello Stato della Carolina del Nord) per un valore di circa 50 milioni di dollari. Apple ha già annunciato diversi progetti per Austin (Texas) ma finora non sono trapelate indiscrezioni su cosa intende fare nell’RTP.

Ci vorranno ad ogni modo diversi anni prima che il campus nell’RTP sia pronto e operativo e nel frattempo l’azienda sta portando avanti un diverso progetto con un complesso di oltre 20.000 metri quadri di spazio temporaneo nella città di Cary (nella Contea di Wake, sempre in Carolina del Nord).

Apple occuperà le più recenti strutture di un complesso con tre edifici costruito negli ultimi anni per la compagnia di assicurazioni MetLife. Con la crisi sanitaria che ha colpito alcune strutture aziendali nel mondo, MetLife ha consolidato le sue attività a Cary in due edifici del campus, lasciando libero tutto il terzo edificio, disponibile per l’affitto.

Secondo quanto emerge dalle planimetrie catastali depositate nel comune di Cary, Apple intende occupare tutto il settimo piano dell’edificio “”MetLife III”, per oltre 22.000 metri quadri. In una prima fase Apple aveva previsto l’uso dei primi tre piani dell’edificio e da documenti relativi al progetto si evince che l’azienda intende “occupare l’intera struttura nel prossimo futuro”.

I piani di ristrutturazione di Apple sono stati presentati al Comune a fine giugno e approvati l’8 e il 9 luglio, spianando la strada all’inizio dei lavori. Dai documenti si evince che la prima ristrutturazione costerà circa 5,5 milioni di dollari ed ha una portata limita, con Apple interessata principalmente a creare un open space nei piani precedentemente usati da MetLife.

Apple ha previsto la demolizione di pareti, rivestimenti murali in determinate aree dei primi tre piani e la riconfigurazione di alcuni spazi.

Non ci sono invece ancora novità relativamente al campus nell’RTP ma questo non meraviglia giacché l’annuncio risale a pochi mesi addietro e Apple sta probabilmente lavorando con architetti e altri professionisti alla finalizzazione del progetto.