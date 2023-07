Apple non offre più la confezione regalo sullo store online

Apple non offre più in fase di ordine sullo store online la possibilità di richiedere la confezione regalo con nastro rosso offerta in precedenza.

Lo riferisce il sito Macrumors evidenziando che l’opzione in questione non è più offerta in diverse nazioni quali Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Grmania, Singapore, Australia e Nuova Zelanda.

Anche in Italia l’opzione non è più offerta in fase di completamento degli acquisti: per vari articoli è possibile selezionare l’opzione “incisione gratuita” (con emoji, nomi, iniziali e numeri) ma non la “confezione regalo”.

L’opzione in questione (+5 euro) permetteva di acquistare vari dispositivi con tanto di pacco regalo, utile per chi desiderava fare un pensiero senza preoccuparsi del confezionamento, con tanto di nastro decorativo di colore rosso e biglietto con un messaggio di auguri nella confezione.

Apple, come accennato, ora offre con alcuni oggetti solo la possibilità di aggiungere una incisione gratuita, opzione disponibile con iPad, AirPods, prodotti Beats, AirTag e Apple Pencil di seconda generazione.