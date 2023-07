Telly spedisce i primi televisori 55” gratis con pubblicità

Telly ha iniziato a telly macityynet. Ricordiamo che la società aveva aperto la lista di attesa a maggio scorso e aveva pianificato di spedire 500.000 televisori gratuiti ai clienti entro la fine del 2023, e “milioni di altri” nel 2024. Purtroppo, solo in USA.

A differenza della maggior parte dei televisori, sotto il display 4K da 55 pollici di Telly c’è uno schermo più piccolo separato dal display principale da una soundbar. Questo schermo più sottile è dedicato alla visualizzazione di annunci pubblicitari, che rappresenta il punto del suo modello di business.

Per utilizzare il dispositivo sarà necessario accettare che i dati di visione vengano raccolti e utilizzati dagli inserzionisti. Se si è d’accordo è anche possibile utilizzare il display secondario per visualizzare widget che mostrano punteggi sportivi, un ticker delle notizie, il meteo e altro ancora. Il televisore dispone anche di una telecamera (con coperchio per la privacy) utile per i programmi di fitness, oltre a una serie di giochi integrati.

Inoltre, Telly ha annunciato di lavorare con Nielsen per “raccogliere ed interpretare informazioni di visualizzazione e di efficacia pubblicitaria uniche nel loro genere” per gli inserzionisti e i programmatori televisivi. Sta, inoltre, collaborando con Microsoft, Magnite e MNTN per gestire gli annunci pubblicitari sulla TV. Peraltro, va ricordato che Microsoft è diventata il partner pubblicitario di Netflix per il suo nuovo livello con supporto pubblicitario l’anno scorso.

Non è chiaro quante persone stiano ricevendo i televisori di Telly in questa fase, ma i primi fortunati che riceveranno il dispositivo potranno partecipare al programma di beta pubblica. Ciò significa che avranno accesso a alcune delle funzionalità che Telly renderà disponibili al lancio, comprese le integrazioni con Spotify, LiveOne e Zoom. Sebbene il sistema di Telly non consenta l’installazione di app di streaming, viene fornito comunque con un dongle Google TV. È, inoltre, possibile utilizzarlo con un dispositivo Roku, Amazon Fire Stick o Apple TV.

Nonostante si debba sacrificare una parte della propria privacy per utilizzare Telly, un televisore gratuito potrebbe essere davvero troppo allettante per alcuni. Basti pensare che un mese dopo l’apertura della lista di attesa, 250.000 persone si erano già registrate. Da allora, siamo pronti a scommettere, il numero sarà aumentato davvero tanto.