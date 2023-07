Il futuro Apple Watch Ultra con componenti stampati in 3D

Per il prossimo Apple Watch Ultra – dispositivo che con ogni probabilità verrà presentato a fine settembre o inizio ottobre – Apple ha previsto dei componenti meccanici stampati in 3D.

A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo in un post pubblicato su Medium. Kuo afferma che in base alle sue ultime rilevazioni presso la catena di approvvigionamento della Casa di Cupertino, “Apple sta attivamente adottando la tecnologia di stampa 3D”, e che “alcuni componenti meccanici in titanio dell’Apple Watch Ultra 2H23 (previsto prima di fine anno, ndr), saranno realizzati con la stampa 3D”.

I componenti in questione potrebbero essere: la Digital Crown, il tasto laterale o il tasto Azione, unici componenti meccanici presenti su ‌Apple Watch Ultra, attualmente ottenuti da lavorazioni CNC (particolari lavorazioni meccaniche di precisione ottenute con strumentazioni classiche come i torni e le frese).

Il passaggio alla stampa 3D, secondo Kuo dovrebbe permettere di migliorare i tempi di produzione e ridurre costi; se le consegne da parte dei fornitori avverranno con i tempi e la qualità richiesta da Apple, sempre secondo l’analista anche per altri prodotti Cupertino potrebbe decidere in futuro di sfruttare la stampa 3D.

Per quanto concerne il – presunto – Apple Watch Ultra di seconda generazione, sono finora circolate poche indiscrezioni. Anche il sempre ben informato Kark Gurman di Bloomberg ha ad ogni modo previsto l’arrivo di un nuovo modello, accessorio che, a suo dire, sarà presentato insieme al futuro Apple Watch Series 9, sempre prima di fine anno, seguendo il consueto ciclo annuale di aggiornamenti già visto con altri prodotti della Mela.

Intanto che aspettiamo di vedere questo Apple Watch Ultra 2 (o 3? non è chiaro se quest’anno ci sarà un aggiornamento in attesa della sopracitata versione 2024), se volete comprare uno smartwatch di Apple e non sapete quale scegliere, potete dare un’occhiata alla nostra guida allacquisto dove confrontiamo design, schermo, materiali, funzioni e tecnologie di tutti i modelli a listino.