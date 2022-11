Luminar NEO e l’app imgmi scontati al Black Friday

Vi abbiamo già parlato di Luminar NEO, mentre invece non avevamo ancora avuto l’occasione di segnalarvi l’app imgmi, due software di fotoritocco – il primo per Mac e PC, l’altro per iPhone, iPad e Android – e questo è il momento ideale per ricordarvi di uno e parlarvi dell’altro perché grazie alle offerte Black Friday (25 novembre) e Cyber Monday (28 novembre) li trovate entrambi in sconto.

Luminar NEO

Di questo software come dicevamo c’è già l’articolo di presentazione a cui poter fare riferimento. In breve è un programma di fotoritocco che usa l’AI per facilitare la correzione delle immagini anche ai principianti. Tre le caratteristiche principali: migliora la luce (e non è poco per niente), elimina i fili elettrici e la polvere dalle immagini: in sostanza, rende una foto migliore.

Il sistema analizza le foto e costruisce una mappa di profondità 3D di precisione dell’immagine 2D per offrire un controllo rapido e mirato dell’illuminazione della scena, consentendo così di regolare in maniera indipendente illuminazione e temperatura del colore degli oggetti vicini e lontani su tutta la scena, ma anche sistemare facilmente i ritratti in cui il soggetto in primo piano risulta sottoesposto.

Identifica poi automaticamente e rimuove in un click i piccoli artefatti come i punti di polvere da qualunque foto e utilizza l’AI anche per scovare e cancellare le linee elettriche dalle foto di paesaggi, creando un’immagine pulita e priva di disordine e ostruzioni. E poi ci sono molti degli altri strumenti di Luminar con cui ad esempio è possibile sostituire il cielo o lo sfondo in pochi click, creare un bokeh d’effetto e sovrapporre elementi esterni alla scena.

La promozione

Lo sconto per il Black Friday si può riassumere in una frase: fino all’85% di sconto + 6 mesi extra GRATIS. Questo significa che l’abbonamento base chiamato Esplora, invece di comprarlo a 300 € per 12 mesi, costa 89 € (sconto 70%) e i mesi totali diventano 18 per una sola licenza. Stesso ragionamento per il pacchetto Pro, completo di tutte le estensioni professionali, invece di 683 € per 12 mesi viene proposto a 99 € per 18 mesi (-86%) e per ben due licenze. C’è anche l’opzione Perenne, un acquisto una tantum che permette di ottenere una licenza: normalmente costa 300 €, adesso invece è scontato del 67% a 99 €.

L’app imgmi

Quest’app fa più o meno lo stesso lavoro ma da smartphone e tablet: anche qui infatti sono impiegati gli algoritmi di intelligenza artificiale per facilitare la rimozione dei dettagli indesiderati e l’aggiunta di cieli particolari per stupire gli amici sui social.

L’app infatti rileva automaticamente il cielo e le linee elettriche, evitando così di applicare mascheramenti a mano, specie qui che si lavora su schermi anche molto piccoli. In questo modo è possibile trasformare le foto con cieli grigi o bianchi in immagini vivaci senza dover ricorrere alla correzione della sovraesposizione (cosa che molti telefoni non fanno proprio bene).

L’app permette anche di rimuovere le persone che rovinano lo scatto o che sono finite per sbaglio nell’inquadratura, cosa molto frequente quando si fotografano luoghi e panorami famosi: può cancellare detriti, foglie e oggetti inutili dalle foto, eliminare gli elementi non necessari da una foto macro o rimuovere perfino l’ombra del fotografo dall’inquadratura. Può anche allineare facilmente la texture dello sfondo, livellare il terreno, l’asfalto, i muri e altro ancora.

Quanto costa e la promozione

L’app si scarica gratuitamente dall’App Store per la versione dedicata a iPhone e iPad e dal Play Store per i dispositivi Android. Si può provare a costo zero per i primi sette giorni, poi è possibile scegliere di abbonarsi a 2,99 € al mese, 5,99 € a settimana oppure 23,99 € l’anno.

C’è anche l’acquisto una-tantum a 47,99 € che permette quindi di pagarlo una volta sola e avere la licenza perpetua, ma per il Black Friday e il Cyber Monday viene proposto a metà prezzo: si paga quindi 23,99 € ovvero quanto l’abbonamento annuale.