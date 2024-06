Samsung offrirà il supporto AirPlay agli iPhone e iPad nelle TV per gli hotel

Pubblicità

Samsung ha fatto sapere che offrirà il supporto AirPlay per alcuni modelli di TV destinate ad hotel e strutture alberghiere, permettendo agli utenti iPhone e iPad di sfruttare le TV per lo streaming di video, musica, foto, ecc., direttamente nelle stanze dove sono ospiti.

La funzionalità è la stessa di quella già offerta da LG nelle sue Hotel TV e che permette agli ospiti di condividere contenuti dal proprio iPhone o iPad sul televisore della propria camera, in maniera semplice e sicura.

Gli ospiti dell’hotel potranno quindi connettere in tutta sicurezza il proprio iPhone o iPad allo smart TV dell’hotel scansionando semplicemente un codice QR. Grazie all’assenza di login o password da ricordare o di un’applicazione da scaricare a parte, questa soluzione è la più semplice per un hotel per consentire agli ospiti di accedere alle loro applicazioni di intrattenimento e account personali sul grande schermo della propria camera.

Non è chiaro quali saranno le strutture alberghiere che inizieranno a offrire AirPlay sulle loro smart TV (quella di LG è supportata, ad esempio, in alcuni IHG Hotels & Resort di Stati Uniti, Canada, Messico). La funzionalità AirPlay è disponibile sulle smart TV LG del 2023 e sui modelli degli ultimi anni.

Per sfruttare la connessione AirPlay in questione basta abbinare il proprio telefono scansionando un codice QR; la scansione del codice collega automaticamente il dispositivo alla WiFI della struttura. Gli iPad o iPhone devono essere aggiornati a iPadOS 17.3 / iOS 17.3 o seguenti.

Google offre già una funzionalità simile su alcune TV per hotel, permettendo agli ospiti di trasmettere contenuti dagli smartphone mediante Chromecast.

A giugno dello scorso anno Apple aveva riferrito che la catena InterContinental Hotels Group sarebbe stata una delle prime a offrire questa funzionalità nelle stanze.