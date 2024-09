iPhone 16 Pro ha lo schermo più grande di sempre

Pubblicità

Apple presenta iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max che, al fianco di iPhone 16 e iPhone 16 Plus, completano così la gamma di smartphone appena annunciata al teatro dell’Apple Park.

Partiamo dagli schermi, i più grandi mai visti su iPhone: sono pannelli Super Retina XDR da 6,3 pollici per il Pro e 6,9 pollici per il Pro Max – raggiunti attraverso un leggero aumento delle dimensioni complessive dei telefoni, e bordi che diventano i più sottili di sempre – con tecnologia ProMotion e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, modalità Always On per le notifiche e copertura in Ceramic Shield.

Quattro finiture: titanio nero, titanio bianco, titanio naturale e titanio desert, una nuova colorazione elegante e dalle tonalità calde.

Dentro c’è una nuova scocca in alluminio, a partire dal telaio costruito nello stesso materiale e che, rispetto alla precedente generazione, promette una migliore resistenza e una maggiore dissipazione del calore (il 20% in più).

Apple ha migliorato anche il sistema MagSafe che, su questi nuovi telefoni, è in grado di ricaricare la batteria più rapidamente. C’è anche il supporto alla tecnologia Qi2.

Anche qui molte delle novità software sono offerte dalla Apple Intelligence che purtroppo, almeno per i prossimi anni, non sarà disponibile in italiano.

Il processore A18 Pro

Li alimenta il processore A18 Pro che, sulla carta, è molto più potente dell’ottimo A18 usato dagli altri due telefoni della nuova gamma. Costruito con processo a 3 nanometri, è in grado di elaborare 35.000 miliardi di operazioni al secondo. Confrontato con l’A17 Pro dello scorso anno è il 50% più veloce. Migliorata anche la GPU del 20%.

Anche la porta USB-C 3 è stata migliorata e sulla carta è tre volte più veloce rispetto a prima.

Foto e video

La novità fotografiche sono sostanzialmente quelle correttamente anticipate nelle scorse settimane.

C’è la Fusion Camera da 24 mm con sensore quad-pixel da 48 MP, affiancata dall’obiettivo ultra-grandangolare da 48 MP (14 mm equivalente su Full Frame) e da un teleobiettivo 5x da 12 MP.

Lo stesso nuovo pulsante capacitivo posizionato sul lato destro degli iPhone 16 è presente anche qui e – tra le altre cose – permette di passare da un’ottica all’altra con una semplice strisciata.

Apple ha lavorato molto sulla logica di scatto e sugli stili fotografici permettendo ai sensori di iPhone di “capire” cosa si sta fotografando aggiustando automaticamente i parametri in tempo reale per ottenere il migliore scatto possibile. Il centro di tutto sono le personalizzazioni, che sono “facili per tutti” ma che allo stesso tempo offrono potenzialità illimitate per i professionisti.

Dal punto di vista dei video questi nuovi Pro sono in grado di filmare in 4K a 120 fps, offrendo così filmati alla moviola in altissima risoluzione e di qualità cinematografica. Si può editare tutto direttamente dal telefono, agevolati anche dal nuovo tasto che offre un accesso semplificato alle varie funzioni dell’app.

Audio

L’audio è acquisito da 4 microfoni “di resa professionale” (dice Apple) sia per quanto riguarda la registrazione delle voci, che per i suoni ambientali. C’è una nuova funzione chiamata Audio Mix che usa l’AI per miscelare con precisione i suoni registrati dai microfoni così da non perdere neppure le voci fuori campo. Sostanzialmente permette di regolare la traccia audio dopo l’acquisizione ad esempio per concentrarla su una voce vicina, così che sembri registrata in uno studio professionale. E datosi che acquisisce in Audio Spaziale si può anche usare per spostare (ad esempio) le voci sulla parte frontale e posizionare invece i rumori nell’ambiente surround.

Uno degli aggiornamenti futuri in arrivo su questi telefoni consentirà inoltre ai musicisti di usare i memo vocali per registrare la propria musica sovrapponendo le tracce.

È perfino possibile registrare la propria voce senza eco mentre c’è una canzone in riproduzione sul telefono, senza bisogno di utilizzare le cuffie.

Disponibilità e prezzi

I prezzi in Italia partono da 1.239 € per iPhone 16 Pro, e 1.489 € per il Max. I preordini partono venerdì 13 Settembre, arrivano nei negozi la settimana successiva, a partire dal 20 Settembre.