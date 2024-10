Apple annuncia i MacBook Pro M4, così uguali così diversi, il video e i prezzi in Italia

Pubblicità

Preannunciati dagli Youtuber Russi e poi confermati da un errore l’immagine del loro processore pubblicata prima del tempo, sono arrivati i MacBook Pro con M4.I portatili, il terzo prodotto in tre giorni dopo iMac e Mac mini, sono stati annunciato alcuni minuti fa da Apple che ora ci fa sapere tutto di essi anche se ancora poco restava da conoscere. Parliamo infatti di Mac identici esteticamente ai precedenti. Nulla cambia anche nella configurazione delle porte e nell’assortimento dei processori.

Cambiano ovviamente i processori che sono gli M4 visti in parte sui citati iMac e Mac mini. Di base si tratta della componente che troviamo sul MacBook Pro 14″ che ha una CPU 10-core, una GPU 10-core e ora parte da 16 GB di memoria unificata.

I nuovi Mac sono offerti anche in una versione con processore M4 Pro la cui CPU arriva a 14 core, mentre la GPU tocca i 20 core.

M4 Pro di base ha 24 GB di memoria unificata e 273 GBps di banda di memoria. I MacBook con M4 Pro supportano, inoltre, la tecnologia Thunderbolt 5, in grado di garantire velocità di trasferimento dati fino a 120 Gbps, più del doppio rispetto al throughput del Thunderbolt 4.

Infine qui, come previsto ieri, abbiamo anche l’opzione per un processore M4 Max che parte da 14 core CPU, ben 32 core GPU e da 36 GB di memoria unificata. Nella configurazione top il processore arriva a 16 core CPU e 40 core GPU: il Neural Engine rimane sempre uguale a 16 core.

I MacBook Pro M4 pur essendo uguali, dunque, sono molto differenti rispetto ai MacBook Pro con processore M3. I particolare hanno una potenza molto più elevata dettata più che dalla CPU dalla nuova GPU e dal fatto che hanno un’ampiezza di memoria RAM sconosciuta i modelli precedenti e in particolare al MacBook Pro 14″ di base.

Ricordiamo che tra le critiche principali rivolte ai Mac con M3 c’era la ridotta memoria che lo rendeva poco incisivo nella gestione di grandi file grafici e video, problema risolto con dotazione di serie a partire da 16 GB.

Ovviamente i MacBook Pro sono anche differenti per la capacità di gestire in maniera molto efficiente i compiti di Intelligenza Artificiale, in arrivo nel giro di qualche mese anche in Italia. L’Intelligenza artificiale sta diventando sempre più rilevante in alcuni dei compiti professionali per i quali sono stati studiati i MacBook Pro. I prezzi partono da 1.949 euro.