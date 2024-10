L’autogol Apple conferma l’arrivo domani dei MacBook Pro M4

Pubblicità

Dopo Amazon guastafeste, dopo la fuga di notizie Made in Russia, c’è anche l’autofuga di notizie. È così che abbiamo oggi la conferma che domani Apple annuncerà i nuovi MacBook Pro con processore M4.

A dare la certezza di quanto si sapeva già da tempo, ovvero che i nuovi portatili professionali sarebbero arrivati in questa sorta di tre giorni del Mac, è un’immagine apparsa nella giornata di oggi sui server della Mela.

Notata dallo sviluppatore Charlie Joseph, si tratta della classica grafica Apple che mostra processore M4 Max. L’immagine, un assetto che viene utilizzato in vari ambiti è stato successivamente rimosso, ma questo non ha impedito di trarre le debite conclusioni.

Attualmente un processore M4 Max non è stato annunciato da Apple. Al momento esistono solo un M4 (su iMac e nuovi mac Mini annunciati rispettivamente ieri ed oggi) e un M4 Pro (sul Mac mini). Apple usa i processori “Max” sui MacBook Pro. Attualmente siamo fermi all’M3 Max; l’M4 Max arriverà a questo punto domani.

Non sappiamo quali saranno le prestazioni e la configurazione degli M4 Max, ma sappiamo che l’M3 Pro che si colloca in una categoria inferiore, ha una GPU fino a 20-core GPU, un Neural Engine a 16-core (fondamentale per l’Intelligenza Artificiale), supporta fino a 64GB e ha porte Thunderbolt 5. Si tratta di caratteristiche che dovrebbero essere in parte pareggiate e in parte superate dal MacBook Pro.

Ci si può attendere in particolare che i nuovi portatili, sia quelli con M4 che M4 Pro che M4 Max, sia i 14″ che i 16″, abbiano, appunto, porte Thunderbolt 5 anche se non è chiaro se appariranno solo sulle configurazioni più alte. Quel che è certo a questo punto è che ci saranno.

Il MacBook Pro come i Mac mini dovrebbero avere come minimo 16 GB di RAM (oggi sono ordinabili anche i 14″ M3 con 8 GB di RAM). Vedremo che succederà con le configurazioni più alte. I M3 Pro hanno 18 o 36 GB di memoria. I MacBook Pro M4 Max hanno 36 o 48 GB di RAM (questa ultima specifica solo sul modello 16″).