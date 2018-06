Apple pronta ai mondiali FIFA 2018 di Russia con Siri, Apple TV, App Store e News

Ecco come Apple si prepara ai mondiali Fifa 2018: Siri è preparato, e tante sono le sezioni tematiche in App Store, iBooks Store, nei podcast, su News e nell’app TV di Apple.

Apple si prepara al meglio ai mondiali FIFA 2018 di Russia; purtroppo non scenderà in campo la nazionale italiana di calcio, tranne che sul gioco ufficiale in App Store, ma grazie alla Mela sarà comunque possibile godere al meglio della manifestazione. Ecco come.

In Italia, a dire il vero, l’unica novità al momento riscontrabile è relativa a Siri: l’assistente vocale sembra aver fatto i compiti ed è pronta a rispondere a tutto le domande riguardanti il campionato del mondo di Russia 2018. Si potranno chiedere informazioni sulle partite di una determinata squadra, i risultati di una partita trascorsa e informazioni sulle squadre appartenenti ad un determinato girone. Queste informazioni risultano già disponibili su Siri, anche in italiano.

Oltre a Siri, Apple annuncia la presenza di una nuova scheda in App Store nella sezione Oggi, dove saranno raggruppate applicazioni a tema calcistico, e in particolare quelle afferenti i mondiali di calcio 2018. Al momento, però, non sembra esserci traccia di questa scheda su App Store nostrano.

Inoltre, sarà possibile monitorare i mondiali attraverso l’app TV di Apple. Anche in questo caso, però, le funzioni attivate in concomitanza con i mondiali sono limitate ad alcune aree geografiche, come Stati Uniti e Canada. Inoltre, Apple dedicherà ampio spazio ai mondiali sulla propria app News, dove un team ad hoc gestirà una scheda tematica sul calcio e sulla manifestazione mondiale, fornendo tutte le informazioni sulle partite del campionato in corso.

Inoltre, anche l’app Clips è stata aggiornata con effetti riguardanti il tema calcistico, così da creare animazioni e filmati in pieno spirito campionato mondiale di calcio. In ultimo, non per importanza, la sezione podcast di Apple sarà arricchita da un’apposita sezione intitolata The Beautiful Game, dove ovviamente sarà possibile ascoltare podcast tematici sul calcio. Anche la collezione di iBooks si arricchirà di una scheda intitolata The Beautiful Game, con libri dedicati al calcio, dove potersi fare una cultura sulla disciplina.