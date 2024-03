Google fa la spia su quando iPhone messaggerà in maniera moderna

Nel mese di novembre, Apple ha annunciato che l’iPhone supporterà lo standard di messaggistica cross-platform RCS (Rich Communication Services) nell’app Messaggi a partire da 2024, senza però specificare una data precisa. Ci pensa adesso Google a svelare il mistero. Ecco quanto il supporto RSC arriverà su iPhone.

In una sezione cancellata dal sito web rinnovato di Google Messages, notata da 9to5Google, Google ha affermato che Apple adotterà RCS su iPhone nell’autunno del 2024″. Questo periodo suggerisce che il supporto RCS sarà aggiunto a iPhone con iOS 18, che dovrebbe essere disponibile in versione beta a giugno e rilasciato a settembre. Al più tardi, il supporto dovrebbe essere aggiunto con iOS 18.1, che probabilmente sarà rilasciato nel mese di ottobre.

Rich Communication Services (RCS) è una evoluzione della messaggistica mobile, offrendo i vantaggi dell’SMS con caratteristiche nuove che consentono di aumentare il coinvolgimento dell’utente, tra cui il supporto a chatbot, file multimediali, codici QR, ecc.

Il supporto RCS, ricordiamo, dovrebbe portare ai seguenti miglioramenti nell’app Messaggi per le conversazioni tra iPhone e smartphone Android:

– Foto e video ad alta risoluzione

– Messaggi audio

– Indicatori di scrittura

– Ricevute di lettura

– Messaggistica Wi-Fi

– Miglioramenti nelle chat di gruppo, compresa la possibilità per gli utenti iPhone di uscire da una conversazione che include utenti Android

Queste funzionalità sono già disponibili per iMessage e in molte app di messaggistica di terze parti, come WhatsApp e Telegram. Il supporto RCS su iPhone estenderà le funzionalità alle classiche bolle verdi (quindi messaggi SMS) all’interno delle app Messaggi.

Ad agosto dello 2021 il CEO di Apple, Tim Cook, rispondendo alla domanda sul perché Apple non adottava lo standard RCS, aveva dichiarato: “Non vedo al momento i nostri utenti che ci chiedono di impegnarsi su questo”. Ad un giornalista che lamentava di non riuscire a mandare SMS con foto alla madre, aveva risposto: “Compri a sua madre un iPhone”.