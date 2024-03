Elon Musk presenta il prossimo progetto Neuralink

Elon Musk ha recentemente annunciato il prossimo prodotto di Neuralink, Blindsight. Come suggerisce il nome, il prossimo dispositivo di Neuralink avrà lo scopo di far recuperare o ripristinare la vista.

Qualche anno fa, Elon Musk ha affermato che Neuralink sarebbe stato in grado di ripristinare la vista nelle persone non vedenti.

Le prime due applicazioni che mireremo per gli esseri umani sono il ripristino della vista, e credo che questo sia significativo nel senso che anche se qualcuno non ha mai avuto la vista, quindi nato cieco, crediamo che possiamo comunque ripristinare la vista. La parte visiva del cervello è comunque presente. Anche se non hanno mai visto prima, siamo sicuri che potrebbero vedere

Queste le dichiarazioni di Musk durante il Neuralink Show & Tell nel 2022.

Nel novembre 2023, Elon Musk ha condiviso che Neuralink sta lavorando su un chip per la visione, ma ci sarebbero voluti alcuni anni prima di vederlo all’opera. In quel momento, l’azienda era concentrata nel ottenere l’approvazione regolamentare per i suoi primi studi sull’uomo.

Ricordiamo che Neuralink ha impiantato con successo il suo dispositivo Telepathy nel suo primo paziente umano, che permette ad un soggetto completamente tetraplegico, ad esempio, di muovere il cursore di un mouse semplicemente pensando al movimento che si vuole attuare.

Il Direttore delle Operazioni e dei Progetti Speciali dell’azienda ha condiviso un post di Neuralink sul primo paziente umano con Telepathy, mostrando in video il risultato di tale impianto. Il viaggio pare sia solo all’inizio, ma ha una importanza enorme per chi è colpito da tetraplegia e per i loro familiari che condividono le difficoltà quotidiane: la sperimentazione dovrebbe durare sei anni. E in futuro l’evoluzione dell’interfaccia cervello computer come Telepathy di Neuralink potrrà fare cose che ora sembano oltre la fantascienza

Il prossimo progetto Neuralink sembra, se possibile, ancor più ambizioso, ma del resto il video diffuso in rete su Telepathy dimostra come l’azienda sia assolutamente in grado di rispettare le promesse e i proclami fatti.

