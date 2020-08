Apple rilascia macOS Big Sur beta 5 agli sviluppatori

Nelle scorse ore Apple ha rilasciato macOS Big Sur beta 5 agli sviluppatori, in arrivo per tutti in versione finale in autunno, pubblicazione che arriva a breve distanza dal rilascio di iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 e tvOS 14 tutti in versione beta 5 agli sviluppatori.

Nelle note di rilascio Apple non ha precisato le novità integrate, salvo indicare genericamente miglioramenti e risoluzione dei problemi. Come sempre avviene per le versioni beta dei sistemi operativi di Cupertino, subito dopo il rilascio si apre la caccia alle novità, miglioramenti e cambiamenti rispetto alla versione precedente.

Così è praticamente certo che nelle prossime ore e giorni emergano segnalazioni e dettagli dei cambiamenti introdotti da parte degli sviluppatori. La caccia alle novità si estenderà presto anche agli utenti non sviluppatori che sono registrati al programma di beta test, non appena Apple rilasciare macOS Big Sur beta 5 anche in versione pubblica.

Il prossimo sistema operativo per i computer Apple, in arrivo in versione definitiva questo autunno, porterà aggiornamenti consistente su ogni fronte, incluso un rinnovo totale dell’interfaccia grafica, nuovi Centro di Controllo e Centro Notifiche, l’app Messaggi completamente rivista e con nuove funzioni e molto altro ancora.

