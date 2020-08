VMware Fusion 12 con supporto Big Sur sarà gratis per l’uso personale

Annunciata la nuova versione del software di virtualizzazione VMware Fusion 12 con supporto per macOS Big Sur e diversi altri miglioramenti e nuove funzioni. Oltre al supporto per le schede eGPU esterne e alle applicazioni create con Kubernetes, lo sviluppatore indica il supporto per DirectX 11 e OpenGL 4.1.

Quindi è lecito attendersi miglioramenti nel comparto della grafica 2D e 3D per le macchine virtuali dedicate a Windows oppure ad altri sistemi operativi in esecuzione su Mac tramite VMware Fusion 12. Le altre novità riguardano la sicurezza sandbox migliorata per il motore di rendering, controlli e accessibilità migliorati e altro ancora.

Con macOS Big Sur Apple depreca l’utilizzo delle estensioni del kernel, indispensabili per eseguire i virtualizzatori a velocità sostenute, come rilevato anche per Parallels Desktop 16. A questo proposito lo sviluppatore annuncia che VMware Fusion 12 funzionerà con le API di Apple in Big Sur per eseguire le macchine virtuali, mentre sui Mac che funzionano con macOS Catalina il virtualizzatore continuerà a sfruttare le estensioni del kernel.

Interessanti anche le novità in arrivo per licenze e listino prezzi. VMware Fusion 12 sarà rilasciato anche nella nuova versione Fusion 12 Player, gratuita per l’uso personale. Gli utenti che da questa versione vogliono passare all’impiego per uso commerciale potranno farlo al prezzo di 149 dollari, circa 125 euro, mentre per gli utenti che già possiedono la licenza di Fusion 10 oppure 11 il costo è di 89 dollari, circa 75 euro.

Infine è in arrivo anche la versione VMware Fusion 12 Pro con funzioni aggiuntive e la possibilità di esecuzione fino a tre macchine, al prezzo di 199 dollari, circa 168 euro. Nel momento in cui scriviamo lo sviluppatore non ha comunicato le date esatte di rilascio, indicando genericamente entro questo trimestre che per VMware si conclude in ottobre.

