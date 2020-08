Apple rilascia iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 e tvOS 7 14 beta 5 agli sviluppatori

A due settimane di distanza dalla beta 4, nelle scorse ore Apple ha rilasciato le nuove versioni di iOS 14 per iPhone, iPadOS 14 per iPad, watchOS 7 per l’indossabile e tvOS 7 14 tutti in versione beta 5 per gli sviluppatori

Per quanto riguarda iPhone e iPad si tratta di due aggiornamenti di dimensioni consistenti, rispettivamente quasi 2GB per iPhone e quasi 4GB per iPad. L’update over the air (OTA), cioè distribuito tramite Internet e collegamento Wi-Fi, senza dover passare da Mac o PC può essere installato dai programmatori registrati all’Apple Developer Program aprendo Impostazioni, Generali e poi Aggiornamento Software. In alternativa è possibile scaricare le beta dei sistemi operativi dal sito web Apple dedicato agli sviluppatori.

L’aggiornamento iOS 14 beta 5 implementa il nuovo formato più grande Tall, letteralmente Alto, per il Widget della schermata Oggi, quella cioè mostrata scorrendo verso il basso nell’angolo in alto a sinistra della schermata Home. In questo formato vengono mostrate più titoli di notizie per Apple News+. Sempre per i widget ora appare un box di richiesta autorizzazione per i widget che devono accedere alla posizione dell’utente.

La sezione dedicata all’esposizione Covid-19 introduce il messaggio Disponibilità Avvisi per paesi e regioni in cui sono disponibili le app basate sulle API di Apple e Google, più una nuova schermata di registrazione nelle Impostazioni. In questo articolo riportiamo due schermate della beta pubblicate da 9to5Mac. Viene reintrodotta una sorta di rotella per la selezione degli orari e sveglie, in precedenza rimossa.

Sempre in iOS 14 beta 5 gli sviluppatori dispongono di nuove opzioni di test per le App Clip nelle Impostazioni. Nel codice è stato anche individuato un nuovo video che mostra come funziona il nuovo audio spaziale per AirPods Pro, anche se per il momento non risulta chiaro quando viene mostrato, forse in fase di configurazione. Finora nelle beta rilasciate Apple non ha ancora integrato l’audio spaziale.

Nel momento in cui scriviamo nelle note di rilascio Apple non ha dettagliato le novità introdotte in iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 e tvOS 7 14 beta 5 agli sviluppatori, così queste vengono scoperte e segnalate man mano durante test e prove. È molto probabile che nelle prossime ore emergano nuove funzioni e novità. Tenendo presente la tabella di marcia tipica di Cupertino, nei prossimi giorni è lecito attendersi il rilascio delle nuove versioni beta pubbliche dei sistemi operativi, disponibili per gli utenti che si sono registrati.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad e Mac sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere sulle prossime versioni di iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e Apple Watch 7 è riassunto negli approfondimenti di macirtynet ai rispettivi collegamenti.