Messaggi punta in alto con iOS 14, iPadOS 14 e macOS Big Sur

Non solo SMS: Messaggi con iOS14 e iPadOS 14 diventa uno strumento più completo per comunicare con memoji e gestire al meglio anche le conversazioni di gruppo. Stacey Lysic, Senior Director, OS Program Management di Apple, ha spiegato durante la WWDC 2020 che le conversazioni sono cambiate e ora protagonisti, accanto alle parole, sono le emoji e le Memoji. E ha annunciato diverse novità che riguardano l’app Messaggi.

«I messaggi sono lo strumento attraverso cui si comunica con le persone più importanti. Nell’ultimo anno è raddoppiato il volume dei messaggi scambiati tra gli utenti ed Apple segnala un incremento dei messaggi del 40 per cento», ha dichiarato Stacey Lysic. Vediamo ora le novità di Messaggi con iOS 14 e iPadOS 14.

Memoji ancora più personalizzabili

Per esprimersi meglio, ora si possono utilizzare le memoji con milioni di possibili combinazioni. Oltre alle Memoji sono disponibili anche Face Coverings e Age Options, per poter personalizzare il proprio profilo e ottenere l’avatar desiderato con età differenti. Le nuove opzioni Memoji in Messaggi sono più inclusive e diversificate, con una nuova serie di acconciature, cappelli, protezioni per il viso e tanto altro. Sono disponibili anche gli stickers, con tre nuovi modelli.

La gestione dei gruppi

Per garantire una migliore gestione nelle conversazioni dei gruppi, è possibile creare thread specifici per rispondere a un particolare messaggio. E’ possibile specificare la persona cui è rivolto il messaggio, scrivendo il nome del contatto cui ci stiamo rivolgendo. L’utente potrà anche decidere di ricevere notifiche anche soltanto relativamente a quel particolare messaggio e non per tutta la conversazione.

Gli ultimi contatti ad essere intervenuti nella conversazione compariranno assieme al pin della conversazione. In Messaggi gli utenti possono bloccare le conversazioni in cima all’elenco dei messaggi, seguire meglio i thread nei gruppi grazie a menzioni e risposte in successione, e personalizzare ulteriormente le conversazioni scegliendo una immagine o una emoji come foto di gruppo.

Messaggi e Siri

Le novità di Siri con iOS 14 e iPadOS 14 vanno di pari passo con quelle dei messaggi inviati con iPhone e iPad. I messaggi, scritti attraverso il dettato con Siri sono più accurati e precisi. E gli audio registrati sempre attraverso l’assistente virtuale di Cupertino si potranno inviare in modo semplice e veloce.