Per Elon Musk Tesla avrà presto la guida autonoma

Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha ribadito nuovamente che l’azienda si trova a un passo dalla svolta per la guida autonoma, evidenziando gli sforzi del produttore automobilistico e l’impatto che ciò avrà sulla sua valutazione in borsa.

Ovviamente, non è la prima volta che Musk fa affermazioni di questo tipo, che anzi risalgono a parecchi anni fa. Lo stesso CEO ne è consapevole, ma questa volta pare esserne ancor più convinto.

Nonostante abbia già affermato questo in passato, sono convinto che risolveremo presto il tema dell’autonomia

Elon Musk lo ha dichiarato durante la conferenza VivaTech a Parigi. Da tempo Musk sottolinea l’abilità di Tesla nel settore dei veicoli elettrici, e nel corso di quasi un decennio l’azienda si è concentrata prioritariamente sulla guida autonoma, tanto che non è insolito sentire il CEO dell’azienda affermare che Tesla è prossima a diventare la prima ad introdurre sul mercato una vettura completamente autonoma.

La guida autonoma di Tesla

Tesla offre attualmente i suoi sistemi Autopilot e Full Self-Driving, ma si tratta si sistemi non ancora completamente autonomi. Al contrario, il produttore automobilistico ha dichiarato che il suo programma FSD Beta rappresenta una “funzione di supporto alla guida di livello 2 secondo la classificazione SAE”, tuttavia ciò si distanzia molto dal livello 5 che indica, invece, un sistema di guida autonoma completo.

Durante l’evento VivaTech, Musk ha anche affermato che la guida autonoma rappresenta il principale fattore trainante per la valutazione di Tesla in borsa.

Il valore dell’azienda si basa principalmente sulla guida autonoma. Ritengo che sia il motore principale del nostro valore

Le azioni di Tesla hanno recentemente sperimentato un notevole aumento di valore, che ha fatto incrementare la capitalizzazione di mercato più di 200 miliardi di dollari grazie alle collaborazioni annunciate con Ford e GM, che prevedono entrambe l’adozione del connettore di ricarica NACS di Tesla e l’accesso alla sua rete Supercharger.

Tuttavia, i principali sostenitori di Tesla hanno sottolineato l’importanza della guida autonoma nel valutare il futuro delle azioni dell’azienda. ARK Invest ha dichiarato che la creazione di una flotta operativa di robotaxi avrebbe un impatto significativo sul prezzo delle azioni di Tesla.

Durante la sua visita in Europa, Musk ha è incontrato diversi funzionari sia della Francia che dell’Italia, poiché si prevede che l’azienda rivelerà entro la fine dell’anno la localizzazione della prossima Gigafactory nel Vecchio Continente.

Ricordiamo che sempre negli scorsi giorni Elon Musk ha dichiarato che il viaggio coast to coast degli USA completamente in guida autonoma di una Tesla avverrà presto, senza offrire però una finestra temporale più precisa. Nel frattempo Mercedes è il primo costruttore di auto che ha ottenuto l’approvazione per un sistema di guida autonoma di livello 3, prima in Nevada e poi anche in California.

