Apple studia il feedback aptico realistico per l’AR

La realtà virtuale ci mostra tutto quel che vuole, ma senza sentire nulla il coinvolgimento è limitato. Questo è il motivo per cui ad esempio alcuni giochi VR funzionano insieme a un tapis roulant e alcuni cinema scuotono la seduta in un tentativo, francamente inutile, di far sentire l’utente come se partecipasse davvero all’inseguimento nell’auto che si sta proiettando sul grande schermo. Ma le cose in futuro potrebbero essere migliori.

In un brevetto appena depositato da Apple si parla infatti di una tecnologia capace di aggiungere la sensazione tattile alle esperienze in AR: un documento titolato Gyroscopic Precession Engine For Wearable Devices in cui circa 30.000 parole fanno di tutto per spiegare come qualsiasi dispositivo potrebbe essere collegato «a una parte del corpo umano».

I motori tattili sono un aspetto importante della XR (sigla di Extended Reality, ovvero quel mondo simulato che comprende sia l’AR che la VR, ndr) poiché trasmettono sensazioni fisiche sul corpo dell’utente migliorandone l’immersività della sua esperienza. I motori tattili che si trovano tipicamente sugli smartphone e sugli altri dispositivi mobili, tuttavia, forniscono soltanto vibrazioni lungo un singolo asse.

A cosa serve

Secondo Apple questo è utile per le notifiche delle applicazioni, ma non sarebbe la stessa cosa su qualcosa come un display montato sulla testa (HMD). Il sistema brevettato si concentra proprio su questa categoria di dispositivi e mostra come «un motore di precessione giroscopico» sarebbe in grado di fornire un feedback continuo «sulla testa, sul collo o su un’altra parte del corpo sincronizzata con il contenuto visivo».

L’idea è ad esempio quella di rendere ancora più realistico un giro sulle montagne russe con la simulazione della forza centrifuga, oppure della pressione dell’aria in una scena in cui si verifica un’esplosione.

Il motore di precessione giroscopico può essere montato o incorporato in un HMD o in un altro dispositivo indossabile per fornire una guida spaziale all’interno delle applicazioni AR e VR. Può essere usato anche per aiutare l’utente a correggere una cattiva postura quando è seduto o quando sta in piedi e (con l’ausilio di guanti speciali, ndr) fornire un feedback tattile quando si toccano gli oggetti nel mondo simulato.

Non è il primo e non sarà l’ultimo

Apple ha già depositato innumerevoli brevetti sull’XR e anche in questo caso non significa che quel che si è studiato diventerà necessariamente realtà, né che lo sarà a breve. Comunque ci indica la direzione che l’azienda sta seguendo, anche se questo non dovesse arrivare con le prime generazioni del dispositivo di cui si parla da anni e che dovrebbe entrare in produzione all’inizio del 2023, con un ipotetico lancio intorno al mese di aprile.