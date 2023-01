Nel 2024 iPad Pro OLED da 11,1” e 13”, niente modello da 14”

Apple sta sviluppando modelli di iPad Pro OLED da 11,1 e 13 pollici che dovrebbero uscire nel primo trimestre del 2024. Al momento, non si parla più di una versione da 14,1 pollice.

La conferma arriva dalla’ffidabile analista di display Ross Young a MacRumors, che precedentemente aveva già menzionato i nuovi modelli OLED di iPad Pro previsti per il 2024, anche se è la prima volta che parla delle dimensioni aggiornate di 11,1 e 13 pollici. Con dimensioni dello schermo più grandi, è facile aspettarsi cornici ancor più ridotte, così da mantenere le dimensioni complessive dei tablet pressoché identiche alle attuali.

Al momento, Apple ha a listino un iPad Pro mini-LED da 12,9 pollici e un iPad Pro da 11 pollici con display LCD tradizionale. Con l’aggiornamento del 2024, Apple potrebbe tornare alla parità di funzionalità tra i due modelli di iPad Pro, così da dotarli entrambi di un display OLED.

Al momento, dunque, Apple avrebbe abbandonato l’idea di lanciare un iPad Pro da 14,1 pollici con un display mini-LED all’inizio del 2023. Lo stesso era stato confermato sempre dall’analista Young, che adesso suggerisce che il dispositivo o è stato cancellato completamente o significativamente ritardato.

Altre fonti come The Elec e DigiTimes hanno confermato che Apple sta sviluppando pannelli OLED per dispositivi più grandi come iPad e modelli MacBook, e la tecnologia dovrebbe essere pronta nel 2024.

Ad ogni modo, anche se un iPad da 14,1 pollici sarebbe stato cancellato, o ritardato, non è da scartare che in futuro Apple scelga di optare per tablet con diagonale sempre più grandi. The Information ritiene, ad esempio, che Apple stia progettando addirittura un iPad da 16 pollici; anche Bloomberg ha confermato l’interesse di Apple per iPad più grandi.

Se si pensa, invece, a tablet di gran lunga più piccoli, la palla passa all’iPad mini, che Apple avrebbe intenzione di aggiornare solo alla fine del 2023. In quel caso potrebbe trattarsi soltanto di un aggiornamento minore.