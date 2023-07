Apple studia una fascia per misurare la frequenza cardiaca

Apple studia sempre modi per integrare e offrire nuove funzionalità legate alla salute e dal Patent & Trademark Office statunitense si apprende l’esistenza di un brevetto per quello che potrebbe essere uno speciale Apple Watch, da associare a una fascia, un oggetto che ricorda le fibbie di Polar in grado di monitorare la frequenza cardiaca a contatto ravvicinato con la pelle, bloccando potenziali interferenze mentre si è in movimento.

A riferirlo è il sito PatentlyApple spiegando che nel brevetto si parla di un dispositivo da tenere aderente al petto o su una gamba e in grado di monitorare con maggiore precisione l’attività del cuore.

Nel brevetto Apple evidenzia che moderni dispositivi medici possono essere usati per misurare vari parametri fisiologici ma molti di questi dispositivi sono troppo costosi o ingombranti per l’uso durante attività fisica. Apple descrive alcune tecniche he dovrebbero permettere di ricavare misurazioni fisiologiche, senza le complicazioni di tradizionali dispositivi medici.

Nel brevetto, Apple parla di una fascia composta di materiale morbido e inserti antiscivolo, in grado di garantire comfort quando è indossata, da accoppiare all’Apple Watch, con sensori ottici/elettronici in grado di registrare accuratamente elettrocardiogramma (ECG) e altri dati (temperatura, parametri ematici) da inviare all’orologio tramite Bluetooth.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.