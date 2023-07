Gli articoli su Star Wars scritti dall’intelligenza artificiale sono poco affidabili

G/O Media – la casa editrice di siti quali Gizmodo, Kotaku, Quartz e The Onion – dallo scorso mese ha cominciato a fare prove pubblicando contenuti generati con l’Intelligenza Artificiale sui vari siti, ma i test non sono andati come previsto.

Il Washington Post riferisce che il responsabile di io9, sezione science fiction di Gizmodo, ha notato errori sugli articoli creati in automatico da un bot, evidenziando indicazioni errate sull’ordine cronologico dei film di Star Wars e su programmi TV. “Non ho mai avuto a che fare con un tale livello di incompetenza con qualsiasi collega con il quale ho lavorato“, riferisce James Whitbrook. “Se queste AI non sono in grado neanche di indicare cronologicamente, uno dopo l’altro, i film di Star Wars, non credo siano affidabili per riportare informazioni accurate di qualsiasi tipo”.

Ironia della sorte il malcontento arriva da una casa editrice che si occupa principalmente di tecnologia. Merrill Brown, direttore editoriale di G/O Media, sottolinea che la casa editrice ha la responsabilità di fare “tutto quello che è possibile” per l’evoluzione di tecnologie di questo tipo, promettendo in un messaggio sulla chat dei redattori su Slack che raccoglierà i feedback ma che inevitabilmente ci saranno errori e che questi saranno corretti il più velocemente possibile.

Alcuni redattori hanno risposto con le emoji del pollice giù, altri con quella del clown, altri ancora con quella del bidone della spazzatura, del “face palm” (il gesto usato per segnalare frustrazione, sgomento, imbarazzo) e quella della cacca.

Lea Goldman, vice-direttore editoriale di G/O Media, aveva in precedenza riferito nelle chat su Slack con i redattori di test con articoli generati in automatico da AI; i redattori avevano risposto evidenziando preoccupazioni e scetticismo. “In nessuna descrizione del nostro lavoro era incluso l’editing o la revisione di contenuti generati dall’AI”, ha riferito un dipendente. “Se volevate un articolo con l’indicazione cronologica dei film di Star Wars… bastava chiedere. E ancora: “Abbiamo autori di talento che sanno quello che fanno e quello che state facendo è far perdere tempo a tutti”.

