Apple taglia il prezzo di nanotexture per iMac 27”

Le novità secondarie non trovano quasi mai spazio sul palco dei keynote Apple: lo stesso vale per il prezzo praticamente dimezzato del trattamento nanotexture per lo schermo di iMac 27 pollici. Con l’aggiornamento del negozo Apple Store online, effettuato per introdurre le novità presentate nell’evento Apple del 20 aprile, Apple ha ridotto in modo consistente il prezzo del trattamento speciale nanotexture per il display di iMac 27”.

In precedenza, fin da quando è stato introdotto nel mese di agosto del 2020, questo speciale trattamento antiriflesso costava ben 625 euro, ora invece si ottiene con una spesa di 345 euro, quasi la metà rispetto a prima.

Non cambia invece il prezzo del trattamento nanotexture per Apple Pro Display XDR: il monitor professionale di Cupertino si può comprare a 5.599 euro con vetro standard, oppure a 6.599 con vetro nanotexture antiriflesso, quindi la maggiorazione rimane identica, sempre a 1.000 euro.

Apple evidenzia che i rivestimenti antiriflesso tradizionali disperdono la luce con il risultato che viene ridotto il contrasto e offuscano le immagini. Viceversa il più sofisticato trattamento nanotexture viene inciso nel vetro a livello di milionesimi di millimetro, in questo modo il contrasto viene preservato, offrendo immagini di qualità superiore.

