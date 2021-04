Apple vende più Mac M1 dei modelli Intel

Apple vende più Mac con processore M1 rispetto ai Mac Intel, questo anche se per mesi nel listino Apple erano disponibili solamente tre macchine con il primo processore Apple Silicon per computer.

Da diversi mesi a questa parte i report delle società di analisi hanno rilevato un forte aumento delle vendite di Mac, con una parte importante costituita da Mac M1, senza poter stabilire però qual è la percentuale dei Mac ARM e di quelli Intel.

Ma a precisare che le vendite dei Mac M1 hanno già superato quelle dei Mac con processori Intel è stato direttamente Tim Cook durante l’evento Apple Spring Loaded del 20 aprile.

Che la risposta degli utenti e del mercato fosse positiva non c’erano dubbi. Ma il sorpasso risulta sorprendente tenendo presente che da novembre 2020 fino all’evento del 20 aprile Apple ha proposto a listino solamente tre macchine Mac M1: MacBook Air, MacBook Pro 13″ e Mac mini.

Si tratta di Mac posizionati nella fascia di prezzo più bassa, solitamente per computer con livelli di prestazioni non particolarmente alti. Questo anche se Apple Silicon M1 ha già dimostrato ampiamente di poter dare filo da torcere e in molti casi anche superare le prestazioni possibili sugli Intel Core i7 e i9 ancora impiegati nella maggior parte dei Mac a listino, inclusi quelli più costosi di fascia top. Apple prevede di completare l’abbandono di Intel per produrre solo Mac Apple Silicon entro il 2022.

Tutto questo lascia prevedere vendite sostenute per i nuovi coloratissimi iMac M1 che si potranno preordinare a partire dal 30 aprile con disponibilità da metà maggio: tutto quello che c’è da sapere è qui.

