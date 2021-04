L’impero dei ciondoli per Airtag è su Amazon

Nella giornata di ieri Apple ha finalmente svelato AirTag, il suo trova tutto stile Tile, che potrà essere ordinato a partire dal 23 aprile prossimo. Non solo ha dato vita ad un nuovo hardware, ma ha creato anche un mercato di accessori dell’accessorio. Già, perché insieme ad AirTag Apple ha presentato anche lacci, ciondoli e portachiavi da acquistare separatamente. Su Amazon non si contano già gli esponenti terze parti per personalizzare il proprio AirTag.

Per chi non conoscesse la piccola periferica, vi invitiamo a leggere questo articolo per scoprire tutto ciò che c’è da sapere. AirTag ha lo scopo di facilitare il ritrovamento degli oggetti di vita quotidiani, come ad esempio le chiavi. Per ritrovarli è sufficiente apparire l’app Dov’è, la stessa che già si usa per localizzare i propri dispositivi Apple e rintracciare amici e familiari.

In effetti, un porta AirTag, o un case se vogliamo, sarà praticamente indispensabile, ancor di più di quanto avviene con le cover per iPhone. Siamo pronti a scommettere che esploderà la moda di queste porta AirTag, e come sempre Amazon è in pole position, con centinaia di esponenti a partire da pochi euro.

Al momento, principalmente si tratta di portachiavi, disponibili in molte forme, diverse colorazioni, più o meno eleganti, di diversi materiali, quindi più o meno pregiati. Ad ogni modo, la maggior parte, se non totalità, di case AirTag su Amazon sono al momento molto economici, al massimo nell’ordine delle decine di euro, quindi molto lontani da quelli Hermes venduti da Apple a diverse centinaia di euro.

Se volete prepararvi ad accogliere i vostri AirTag, pronti per l’ordine a partire dal 23 aprile prossimo a 35 euro, o 119 euro nel pack da 4, allora dovreste prima visitare questa pagina Amazon, e scegliere la custodia porta AirTag a voi più congeniale. Ricordate solo di acquistarne in numero pari agli AirTag acquistati.