App Store e Mac App Store fuori uso, come controllare sul web

Sulla pagina ufficiale Stato del Sistema, Apple ha segnalato ieri problemi ad alcuni dei suoi servizi. Ad essere fuori uso per un breve periodo di tempo, App Store e Mac App Store, ma non erano i soli.

I due store della Mela per iOS e Mac hanno riscontrato un’interruzione del servizio come veniva segnalato nella pagina Stato del sistema di Apple. Come specificato nella stessa pagina, però, l’interruzione sembrava riguardare soltanto alcuni utenti. Apple affermava che i servizi di “App Store” potrebbero essere lenti o non disponibili per alcuni utenti, con il problema che è iniziato a presentarsi alle ore 19:05 del 29 marzo.

Altri servizi, invece, come iCloud Drive, iCloud Mail e iMessage erano elencati come “Problema”, con alcuni utenti che non erano in grado di accedere ai relativi servizi.

Curiosamente, sebbene Apple abbia segnalando le diverse interruzioni, ci sono state poche lamentele su Twitter e altri social network per problemi con “App Store”, iMessage e Mail.

Apple ha migliorato questa pagina di informazioni, rendendola più minimale e intuitiva possibile. Un pallino verde accanto al servizio indica l’assenza di problemi; un pallino giallo indica inconvenienti. Facendo click sul servizio che indica la presenza di problemi, è possibile capire a che punto è la soluzione, la percentuale di utenti interessanti e quale tipo di inconveniente potrebbe essere stato creato.

