Apple TV Plus, Cupertino concederà in licenza le sue produzioni originali

Un dirigente arrivato a Cupertino a gennao è stato assunto con l’incarico di offrire in licenza le produzioni originali di Apple Tv+ ad altre aziende. Lo riferisce Bloomberg spiegando che si tratta di una strategia per guadagnare dai film esclusivamente originali, contenuti che sono una delle peculiarità del servizio di streaming.

A occuparsi delle concessioni in licenza è Maria Ines Rodriguez, dirigente che in precedenza ha lavorato per Disney e NBCUniversal (gruppo Comcast), una delle principali aziende mondiali operanti nel settore mediatico, arrivata alla Casa di Cupertino a inizio anno incaricata della distribuzione di contenuti.

In un annuncio di lavoro individuato a inizio anno era esplicitamente riportato che l’azienda era alla ricerca di qualcuno per “sviluppare e implementare una strategia globale per migliorare i ricavi dai pluripremiati contenuti originali all’infuori dalle piattaforme Apple”.

Bloomberg riferisce che Apple si sta focalizzando nel cedere in licenza suoi film ad altre aziende, ad esempio canali TV stranieri e store, quelli nei quali gli utenti possono fittare o comprare film. Per ora non è in programma il licensing di serie a terze parti.

Il CEO di Apple, Tim Cook, ed Eddye Cue (vice presidente senior responsabile dei Servizi), stanno spingendo il team che supervisiona Apple TV+ ad abbassare i costi, migliorare i risultati finanziari del servizio e proporre più titoli di successo. Apple ha già siglato accordi per offrire contenuti TV+ nell’ecosistema di Amazon (Prime Video) come abbonamento aggiuntivo, unendosi a Max, Paramount+ e altre opzioni di streaming, permettendo agli utenti di guardare i contenuti all’interno dell’app Prime Video. Il licensing a terze parti dovrebbe portare ulteriori ricavi e consentire di far conoscere i film di Apple a persone che ancora non sono dispositivi a pagare per Apple TV+.

