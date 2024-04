WhatsApp su Apple Watch è comodissimo con WatchChat 2

Una delle app più utilizzate in assoluto, WhatsApp, non è disponibile in via ufficiale su Apple Watch. Eppure, sono tante le app presenti sullo store che consentono di utilizzare il client di messaggistica direttamente dal polso. Tra questi WatchChat 2, uno dei più utilizzati, oltre che apprezzati. Ecco come funziona.

Come si installa

La prima cosa da fare, naturalmente, è scaricare l’app su Apple Watch. Una volta aperta, l’app mostrerà semplicemente un codice QR, che dovrà essere inquadrato da iPhone. Il sistema è quello classico per estendere WhatsApp da iPhone a un dispositivo esterno.

In pratica, dovrete aprire su iPhone WhatsApp, da qui andate su Impostazioni e su Dispositivi Collegati. Da questa schermata è sufficiente scegliere “Collega un dispositivo”. Dopo aver inquadrato il codice QR su Apple Watch, vi ritroverete Whats App direttamente al polso.

Naturalmente, l’app non fornisce una esperienza d’uso uno a uno, identica a quella su iPhone. Vi sono alcune limitazioni che naturalmente sono collegate al piccolo schermo dell’orologio smart.

Come funziona

Ad esempio, la schermata principale di WatchChat 2 fornisce un elenco delle sole ultime nove conversazioni (cinque nella versione gratuita). Non male, comunque, se si considera che tra queste vi saranno certamente i contatti con cui si messaggia più frequentemente. Tra queste 9, naturalmente, vi possono essere anche i gruppi. Da notare, comunque, che WatchChat 2 offre accesso all’intera lista contatti (solo nella versione premium), quindi sarà possibile iniziare una nuova conversazione con un amico, anche se questi non rientra tra le ultime nove conversazioni.

Cliccando su una qualsiasi conversazione sarà possibile leggere la chat, eseguendo un semplice scroll con la corona digitale. Non solo, WatchChat 2 supporta anche i media, quindi sarà possibile aprire immagini, video o ascoltare messaggi vocali direttamente dal polso. In questo senso, dunque, l’esperienza è davvero appagante.

Tastiera completa

L’app, peraltro, ha aggiunto anche il supporto alla tastiera completa di Apple Watch, quindi sarà possibile rispondere ai messaggi direttamente dal polso, sempre che abbiate un Apple Watch 7, o versione successiva. In caso di Apple Watch più datato, invece, il layout sarà quello della tastiera in-app, leggermente più scomoda. In ogni caso, quale che sia il vostro Apple Watch, sarà sempre possibile rispondere tramite Siri o tramite Scribble, quindi disegnando ogni singola lettera.

WatchChat 2, inoltre, supporta pienamente anche i messaggi vocali. Non solo, come giocatore anticipato, sarà possibile ascoltare i messaggi vocali ricevuti, ma sarà anche possibile inviare note audio.

Ancora, WatchChat 2 supporta la visualizzazione degli Stati (nella versione premium), per chi non vuole mai perdersi gli aggiornamenti dei propri amici.

Uno degli aspetti più interessanti di WatchChat 2 è il fatto che può essere utilizzata in modo del tutto gratuito, a patto di rinunciare a lista contatti e alla visualizzazione degli stati. Quest’ultima sicuramente trascurabile, mentre l’assenza della lista contatti potrebbe spingere i più ad acquistare la versione premium, che purtroppo ha un costo di 15,49 euro.

Potete scaricare WatchChat 2 direttamente a questo indirizzo.