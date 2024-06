Apple presenta visionOS 2, ma il visore non arriva in Italia

Pubblicità

Apple ha aperto la WWDC 24 partendo dall’ultimo software arrivato, visionOS. Si tratta del sistema operativo dedicato al Vision Pro, rilasciato in USA a febbraio, che approderà in molti altri Paesi a breve, ma non ancora in Italia. Con visionOS 2 Apple ha promesso e mostrato nuove funzionalità e app.

Apple ha annunciato oggi visionOS 2, introducendo diverse nuove funzionalità e modifiche. Tra le novità che sono mostrate per il visore c’è sicuramente la SharePlay nell’app Foto, anche se probabilmente una delle caratteristiche più interessanti è la nuova versione ultra-wide e ad alta risoluzione dell’app Mac Virtual Display, che permette di lavorare al Mac con display virtuali. Sarà disponibile entro la fine dell’anno.

Ancora, visionOS 2 si arricchisce di nuove gesture, che semplificheranno l’apertura del Centro di Controllo e altre operazioni. Ancora, oltre agli aerei, la Modalità Viaggio supporterà con visionOS 2 anche i treni.

Il visore, inoltre, beneficerà del supporto per il mouse, mentre numerosi nuovi framework e API saranno disponibili per gli sviluppatori di app Vision Pro.

Vision Pro non più esclusiva USA

Nell’occasione Aplle ha, inoltre, annunciato che Vision Pro sarà disponibile in otto nuovi paesi il prossimo mese, tra cui Australia, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Cina, Giappone e Singapore. Purtroppo manca sempre l’Italia.

L’occasione della WWDC24 è stata l’occasione per Apple di sottolineare il numero di sviluppatori sempre crescenti che sta abbracciando il progetto Vision Pro. Questo mese, ha dichiarato Apple, sviluppatori da tutto il mondo lanceranno nuove app e giochi per Apple Vision Pro, come DingTalk, DouYin VR Live, Migu Video, Taobao, Tencent Video e Weibo in Cina, le app di Yahoo! JAPAN, LIFULL HOMES, U-Next e Nikkei in Giappone, e Singtel CAST, Starhub TV+ e mewatch a Singapore.

