Evento Apple 10 Giugno 2024, la diretta di Macitynet è iniziata

Alle ore 19:00 inizia l’attesissima WWDC24, ma la diretta di Macitynet è già attiva (qui). In attesa che Tim Cook e i dirigenti di Cupertino lancino il loro filmato di presentazione da Apple Park per presentare tutte le novità, lettori e appassionati possono condividere speranze e attese e porre domande alla redazione.

Dalle ore 18:00 sarà possibile collegarsi alla pagina della nostra diretta per spulciare i primi commenti in attesa dell’evento vero e proprio: alle 19:00 lasceremo invece campo completo alla trascrizione in diretta in italiano di tutti i nuovi prodotti Apple e le altre novità in arrivo dalla Mela.

Cosa aspettarsi dalla WWDC24

Dai nuovi iOS 18 e iPadOS 18 con AI a un Siri più potente, app Password e nuovo design, come abbiamo ampiamente spiegato in questo articolo ci aspettiamo modifiche al centro di controllo e ai sistemi di accessibilità, e poi dettagli su macOS 15, watchOS 11, tvOS 18, visionOS 2 e l’evoluzione dei vari servizi Apple.

Soprattutto, Apple dovrebbe usare l’evento per introdurre il suo concetto di Intelligenza artificiale che secondo indiscrezioni si chiamerà Apple Intelligence, un modo molto intelligente per sfruttare l’acronimo di intelligenza artificiale (in inglese, AI) fondendone il concetto con il nome scelto da Apple per la sua tecnologia.

Evento Apple 10 Giugno 2024 in diretta in italiano

Ad ogni modo da decenni l’intero keynote e tutti i principali annunci saranno tradotti in italiano dalla nostra redazione nella diretta di Macitynet praticamente in tempo reale: in questo modo è possibile seguire l’evento per chiunque, anche per chi non può seguire lo streaming video dell’evento o non ha dimestichezza con la lingua inglese.

Sempre in contemporanea con l’evento, le novità principali saranno trattate in articoli e approfondimenti che potrete sfogliare a partire dalla homepage del nostro sito, con aggiornamenti che continueranno al termine della diretta e nei giorni successivi.

Con questo articolo vi avvisiamo comunque del fatto che la nostra diretta è già attiva e potete seguirla fin da subito a partire da questa pagina.