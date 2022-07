Apple Watch 8 forse avrà uno schermo più grande del 5%

Apple sta lavorando a un modello di Apple Watch 8 con uno schermo più grande. A diffondere l’anticipazione sono due analisti di settore: l’esperto di display Ross Young di DSCC, insieme a Jeff Pu di Haitong International Securities. Nell’ottobre dello scorso anno, Young aveva suggerito che Apple Watch Series 8 sarebbe arrivato in tre dimensioni.

Adesso, rispondendo a una domanda sulle voci in circolazione su Twitter, l’analista afferma che il modello con dimensioni aggiuntive dello schermo, che si unisce alla gamma standard di Apple Watch, offrirà una diagnale di 1,99 del display.

Allo stesso modo, in una nota agli investitori vista da MacRumors, l’analista Jeff Pu ha affermato che il fornitore Apple Luxshare sarà l'”unico fornitore” per un modello di Apple Watch da 2 pollici “di fascia alta” in arrivo quest’anno. Sembra probabile che la dimensione del display da 1,99 pollici presentata da Young sia stata semplicemente arrotondata da Pu e che, dunque, i due rumor coincidano perfettamente.

Una dimensione del display di Apple Watch da 1,99 pollici andrebbe a completare la linea che attualmente si ferma a 1,691 pollici di Apple Watch Series 7 da 41 mm e 1.901 pollici do Apple Watch 7 da 45 mm. La nuova dimensione del display offrirebbe un ulteriore 0,089 pollici di spazio diagonalmente rispetto all’Apple Watch Series 7 da 45 mm, che è un aumento di quasi il cinque percento.

È possibile che le dimensioni del display leggermente più grandi si riferiscano alla presunta riprogettazione di Apple Watch Series 8 con bordi piatti. All’inizio di quest’anno, il leaker noto come “ShrimpApplePro”, che in precedenza aveva previsto che Apple Watch Series 7 avrebbe avuto un design arrotondato come Apple Watch Series 6, ha affermato che Apple stava lavorando a un “display piatto in vetro frontale” per Apple Watch Series 8.

Sembra plausibile che un design di Apple Watch con bordi piatti, sollevato per la prima volta dal leaker Jon Prosser nel 2021, abbia una superficie superiore piatta leggermente più ampia, il che potrebbe spiegare un aumento delle dimensioni del cinque percento del display, anche se questa rimane solo un’ipotesi.

C’è anche da dire che le affermazioni di Young e Pu potrebbero anche fare riferimento al modello di Apple Watch “rugged” che dovrebbe vedere luce quest’anno, un modello ancora più resistente per sport e attività all’aperto, che dovrebbe unirsi alla gamma di Apple Watch, insieme agli altri modelli Series 8.

Tutto quello che sappiamo di Apple Watch 8 è riassunto in questo articolo.