iPhone 14 Pro si mostra in viola e blu

In vista dell’annuncio della linea di iPhone 14 previsto per l’evento Apple del 7 settembre prossimo, arriva in rete un’ondata modelli che, seppur non funzionanti, mostrano come potrebbe definitivamente apparire il terminale, anche nelle nuove colorazioni viola e blu.

Le immagini dei modelli fittizi di iPhone 14 Pro sono state condivise per la prima volta su Weibo e mostrano opzioni di colore oro, grafite e argento simili ai modelli degli ultimi anni. Altre due opzioni di colore raffigurate nell’immagine sarebbero nuove per l’attuale linea di iPhone “Pro”: un viola scuro e il blu.

Nelle immagini è possibile anche carpire un dettaglio più piccolo: le bande dell’antenna nei modelli Gold e Purple contrastano con il telaio perché sono bianche, a differenza di quanto apprezzato negli iPhone degli anni precedenti. Non è chiaro se gli articoli nella seconda immagine siano modelli originali di iPhone 14 Pro o semplicemente modelli fittizi, anche se è possibile che siano semplicemente dummy e non prodotti realmente funzionanti.

All’inizio di quest’anno, una voce di Weibo aveva affermato che, sia i modelli iPhone 14 che iPhone 14 Pro, sarebbero stati disponibili in una nuova finitura viola. Ancora, la stessa fonte affermava che l’opzione di colore, probabilmente per iPhone 14 Pro, è una finitura unica che cambia tonalità in base alla illuminazione. Un’opzione di colore viola per iPhone 14 e iPhone 14 Pro sembra plausibile dato che Apple ha introdotto iPhone 12 e iPhone 12 mini viola come aggiornamento a metà ciclo nell’aprile dello scorso anno. La risposta degli utenti è stata anche positiva, tanto che la colorazione è stata poi riprodotta anche su iMac da 24 pollici e iPad mini di sesta generazione e iPad Air di quinta generazione.

Mentre l’opzione di colore viola vista per la prima volta oggi era stata precedentemente annunciata da alcuni rumor, quella di colore blu è totalmente nuova.

I modelli fittizi di solito non rappresentano il tono esatto delle opzioni di colore scelte da Apple, e questo perché si tratta di modelli in plastica.

Per tutto quello che sappiamo su iPhone 14 il link da seguire è direttamente questo.