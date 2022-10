Apple Watch, consigli per usarlo sott’acqua

Apple Watch funziona sott’acqua fin dalla sua prima versione, ma con la nuova edizione Ultra la certificazione di impermeabilità è ancora migliore. Qualche che sia il modello, interagire con lo schermo quando l’orologio è immerso non è tuttavia possibile, o almeno non nel modo a cui state pensando. Strisciare il dito sott’acqua è fuori discussione perché l’attuale tecnologia touchscreen non è in grado di riconoscere il tocco: ma un nuotatore ha trovato comunque il modo di controllare l’interfaccia anche durante le immersioni.

Apple Watch Ultra ha infatti un nuovo pulsante chiamato Azione che permette di iniziare un allenamento o attivare particolari azioni del sistema operativo con una semplice pressione, e questo è sicuramente d’aiuto ai nuotatori che vogliono aprire la nuova app Depth, ma non è sicuramente abbastanza. Il trucco svelato da Rafael Zeier invece non richiede quest’ultimo modello ma invece funziona su tutti gli Apple Watch dove è possibile installare almeno la versione 8 di watchOS.

Da quando infatti è stato rilasciato questo aggiornamento, Apple ha aggiunto l’AssistiveTouch tra le opzioni di accessibilità dell’orologio. Si tratta di una di quelle funzioni in realtà progettate per assicurare un buon controllo dello smartwatch dalle persone con una qualche disabilità, ma come fa notare Zeier funziona bene anche per tutti gli altri che hanno bisogno di interagire con l’orologio e navigare all’interno dell’interfaccia quando sono immersi in acqua.

Nel caso di Apple Watch, come documentato da Zeier attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube, consiste nello sfruttare i gesti delle mani come un pizzico o una stretta.

Mentre la maggior parte degli Apple Watch è certificata per resistere alle immersioni in acqua fino a 50 metri di profondità, Apple Watch Ultra estende tale certificazione a 100 metri. Non solo, ma possiede anche sensori più avanzati che raccolgono dati precisi sulla profondità attuale e sulla temperatura dell’acqua, trasformandolo praticamente in un buon computer da immersione; alcune di queste funzioni tuttavia non saranno disponibili fino a fine anno.