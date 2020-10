Apple Watch SE pronta spedizione e in sconto su Amazon

Apple Watch SE su Apple Store è ancora in ritardo ma non su Amazon dove si acquista porta spedizione e per giunta con un piccolo sconto.

Stiamo parlando dell’ultimo modello presentato durante l’evento di metà settembre assieme ad Apple Watch 6 e che rappresenta il punto di ingresso al mondo Apple Watch. Questo dispositivo ha tutto quello che serve

Ampio display Retina OLED

nuovo processore, lo stesso di Apple Watch 6

cadiofrequenzimetro

altimetro

Swimproof

Rispetto ai modelli più recenti è privo di schermo sempre acceso e anche di funzione elettrocardiogramma, due particolarità che potrebbero interessare un numero limitato di utenti

Fin dal momento del lancio questo modello è stato disponibile con tempistiche migliori di quelle di Apple Watch 6 ma comunque abbasatanza lunghe. Al momento in cui scriviamo su Apple Store l’attesa minima è di una se non due settimane se si ordinano versioni semplici con bracciali comuni e molto più alta se vi venisse in mente di acquistarne uno con il nuovo bracciale One Loop. La stessa situazione si verifica anche nei negozi. Amazon invece ce l’ha in pronta spedizione e per giunta con un piccolo sconto di 10 euro.

Ecco i modelli pronta spedizione