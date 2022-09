Horizon Chase 2 sfreccia su Apple Arcade dal 9 settembre

Lo sviluppatore brasiliano AQUIRIS annuncia la disponibilità di Horizon Chase 2 su Apple Arcade dal 9 settembre prossimo. Si tratta del sequel ad uno dei racing game che su App Store, ma anche su altre console, ha deliziato i fan dei giochi di corsa in pieno stile cabina da bar.

Horizon Chase 2 presenterà una formula di gioco in parte simile e fedele all’originale, ma con la possibilità di giocare in versione Multiplayer qualsiasi modalità. Ed infatti, tutte le modalità di gioco potranno essere giocate online con i propri amici, potendo anche formare una squadra con altri giocatori per progredire insieme o gareggiare testa a testa con giocatori di tutto il mondo.

In totale, il giocatore potrà mettersi in gara in 55 circuiti distribuiti in 5 paesi del mondo, naturalmente con una grafica cartoon coloratissima, interamente in 3D. Saranno 10 le auto da poter sbloccare, tutte altamente personalizzabili, dai colori della carena, alle specifiche tecniche della vettura.

Visitando il Garage Shop i giocatori potranno personalizzare facilmente diverse parti delle auto, scegliendo tra un’ampia varietà di opzioni.

Horizon Chase 2 nasce, spiega il team di sviluppo, per essere un gioco in continua evoluzione, con eventi sempreverdi dinamici che inviteranno l’utente ad affinare le proprie abilità. I principali aggiornamenti porteranno nuove ricompense, la modalità Parco giochi offrirà una sfida nuova di zecca ogni due giorni, mentre la modalità torneo sfiderà i giocatori a essere i migliori nelle raccolte di diverse gare personalizzate riprese dalla modalità World Tour. Entrambe

Appuntamento per il 9 settembre su App Store. Naturalmente il gioco sarà gratuito per tutti i sottoscrittori dell’abbonamento. Ricordiamo che Apple Arcade ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,99 euro l’anno, e permette di giocare a tutti i titoli presenti in catalogo. Tra le pagine di Macitynet è presente la nostra recensione di Apple Arcade oltre alla guida completa al servizio. Tutti gli articoli che parlano di Apple Arcade sono disponibili da questa pagina.