Apple Watch Ultra sfida gli elementi nel nuovo spot Apple

Ad Apple sono bastati trenta secondi per dire quanto è resistente il primo Apple Watch Ultra nelle condizioni ambientali più estreme: nel nuovo spot pubblicitario intitolato Call To The Wild, traducibile come il richiamo della natura, ma che rammenta anche The Call of The Wild, il Richiamo della Foresta di Jack London, la multinazionale di Cupertino ha concentrato tutto in poche immagini, ma tanti suoni e rumori che portano l’utente quasi a percepire davvero le sensazioni di quegli ambienti ostili in cui l’orologio – dicono – riesce a sopravvivere quasi senza sforzo.

Che l’orologio fosse stato costruito per accompagnare gli utenti nelle avventure estreme lo sapevamo, ma il filmato ci offre uno sguardo pratico su quel che intende Apple quando dice che non teme caldo, acqua, polvere e freddo ghiaccio.

Il tutto condito dalla voce fuori campo di un uomo che legge una famosa pubblicità attribuita al leggendario esploratore britannico Ernest Shackleton mentre cerca di reclutare uomini per la sua spedizione in Antartide:

Cercasi uomini per un viaggio rischioso. Stipendi bassi, freddo pungente, lunghe ore di completa oscurità. Ritorno sicuro in dubbio. Onore e riconoscimento in caso di successo.

Piccola curiosità: questo annuncio è stato citato per la prima volta in un libro del 1949 intitolato The 100 Greatest Advertisements: 1852-1958 scritto da Julian Watkins ma la sua natura è controversa perché pare che nessuno l’abbia mai visto stampato su un giornale.

Ad ogni modo l’orologio, lo ricordiamo, mette a disposizione una cassa in titanio da 49 mm, GPS dual-band e un pulsante Azione personalizzabile. Può funzionare da profondimetro in quanto è certificato EN13319, uno standard riconosciuto a livello internazionale per i computer da immersione.

E’ anche certificato MIL-STD 810H per la resistenza ad altitudini, alte e basse temperature, shock termici, immersioni, congelamento, scongelamento, urti e vibrazioni, come ben mostra il nuovo spot Apple.

Le prime impressioni di macitynet indossando Apple Watch il giorno della presentazione a Cupertino sono in questo articolo: è stato giudicato campione di resistenza nel crash-test devastante, la batteria è quasi due volte più potente di Watch 8, e come smartwatch brilla nelle recensioni per autonomia e usabilità.