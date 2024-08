Lampadina LED compatibile Matter in regalo, solo 0,99 €

Pubblicità Se volete rendere la casa un po’ più Smart, cominciate dall’illuminazione spendendo solo 0,99 €. Sì avete capito bene, meno di un euro per una lampadina compatibile con tutti i sistemi di domotica, visto che è compatibile Matter. Quella in sconto è una tradizionale lampadina LED Sengled con attacco E27 equivalente a 60 W, 800 LM, con abbinamento istantaneo. La sua particolarità è che è facilmente tramite comando vocale o app mobile con Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit e Samsung SmartThings. Basta avere il Wi-Fi a 2,4 GHz e uno dei dispositivi che vedete qui sotto in funzione di controller. Il costo di questa lampadina è di 20 euro ma al momento con uno speciale codice che trovate in pagina (ALEXASL) la pagate solo 0,99 €

Offerte Speciali iPhone 15 Pro Max mai così scontato, risparmio di 340€ a solo 1149€ Su Amazon torna lo sconto su Phone 15 Pro Max da 256 GB. Lo pagate solo 1149€ € invece di 1489 €, uno sconto del 23%. È il prezzo più basso di tutti i tempi

