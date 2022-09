ARROWMAX, il mini trapano elettrico da banco a meno di 80 euro

Per gli amanti del fai da te e dei lavori in casa, da ARROWMAX arriva un mini trapano da banco, che potrà certamente esservi utile per effettuare buchi di precisione. Al momento si trova in offerta lampo a meno di 80 euro. Lo potete acquistare direttamente da questo indirizzo.

ARROWMAX propone un design creativo, grazie alle sue dimensioni mini, che porta però un’esperienza di perforazione precisione. La sua struttura lo rende a prova di neofita, dunque utilizzabile da chiunque, anche chi è alle prime armi. Si tratta di un bundle che si compone di due pezzi: il mini trapano per lavori di precisione, e la pressa in cui inserirlo per poter perforare senza alcun rischio di sbavature.

SDS MINI PLUS, questo il nome del trapano permette di eseguire lavori di precisione grazie alla pressa incorporata permette di perforare senza rischi, anche per lavori che altrimenti richinerebbero troppa mano ferma.

La pressa per trapano da banco è realizzata in materiale in lega di alluminio aeronautico, dunque molto stabile e longeva nel tempo. Questa struttura permette di aumentare la stabilità del lavoro e garantisce una finitura di alta qualità. La lega aeronautica è resistente alla corrosione e mantiene la resistenza per migliorare l’efficienza produttiva.

Grazie alle luci e ai LED incorporati permette lavori di precisione anche in ambienti bui, così da evitare le ombre e perforare sempre nella giusta posizione, con estrema precisione. Arriva a casa con ben 10 punte rivestite in titanio; per la precisione le punte incluse sono da 0.5mm, 0.7mm, 0.9mm, 1.1mm, 1.3mm, 1.5mm, 1.7mm, 1.9mm, 2.1mm, 2.3mm.

Potete acquistare questo mini trapano da banco direttamente a questo indirizzo; al momento si trova in offerta lampo a meno di 80 euro. Clicca qui per acquistare.