iPhone 14 Pro, registrazione video ProRes 4K solo con i modelli da almeno 256GB

Come già gli iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, anche i nuovi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max consentono di registrare video in formato ProRes usando l’app fotocamera a risoluzione di 1080p a 30 fps con l’opzione di archiviazione da 128GB e fino a 4K a 30 fps con i telefoni che dispongono di opzioni di archiviazione da 256GB, 512GB e 1TB.

I file ProRes hanno dimensioni fino a 30 volte maggiori di quelle dei file HEVC. Se si archiviano file sul dispositivo, si potrbebe esaurire spazio più rapidamente del previsto ed è probabilmente per questo che Apple supporta il ProRes solo con i telefoni nei “tagli” da 256 GB, 512 GB e 1 TB di capacità di archiviazione (il formato di registrazione in questione NON è supportato nei modelli da 128GB).

Apple ProRes è stato adottato in tutto il settore della post-produzione di video, ed pertanto possibile aprire i file ProRes con app compatibili con il formato in questione. Alcune app potrebbero transcodificare un video ProRes in un formato H.264 più piccolo se ProRes non è supportato.

Per consentire all’iPhone di registrare video in ProRes, basta andare su Impostazioni > Fotocamera > Formati, poi attivare Apple ProRes sotto Acquisizione video. Per registrare un video ProRes, basta toccare l’icona “ProRes”nell’app Fotocamera e registrare il video.

