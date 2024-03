Artillery SW X4 Plus, stampante 3D con touchscreen scontata del 31%

Gli appassionati di stampa 3D o chi vuole potersi avvicinare a questo mondo può approfittare dell’offerta in corso sulla Artillery SW X4 Plus per acquistare un modello performante, facile da usare e con impieghi che spaziano in svariati settori.

L’area di stampa infatti è particolarmente ampia, con una base di 30 x 30 centimetri e un’altezza di 40 centimetri che consente di costruire anche oggetti e parti di ricambio di discrete dimensioni, andando così a ricostruire i componenti danneggiati di altri oggetti che, senza di questi, sarebbero da buttare. Oppure per dar spazio alla creatività attraverso la realizzazione non solo di oggetti e giocattoli ma anche strumenti e attrezzi componibili di dimensioni ben più grandi.

Si controlla attraverso uno schermo touch da 4,3 pollici e viaggia alla velocità massima di 500 millimetri al secondo. Le parti mobili della macchina sono molto robuste in quanto sono costruite in metallo, e la base lavora con 121 punti per l’autolivellamento, in modo da stampare con elevata precisione anche quando si ha a che fare con oggetti particolarmente dettagliati.

I progetti di stampa si possono inviare via WiFi, oppure collegando la stampante ad un dispositivo via USB-A oppure USB-C, e grazie alla temperatura di lavorazione pari a 300°C è in grado di usare filamenti di vari materiali, inclusi ABS, nylon, ASA e PC.

C’è il pulsante per riprendere la stampa in caso di interruzione di corrente ed è facilissima da mettere all’opera perché arriva a casa già assemblata per il 98%.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 620,25 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 31% andando a spendere soltanto 427,70 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

